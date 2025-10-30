Đóng

Đại án Phúc Sơn: Nguyễn Văn Hậu xin bán 500 lượng vàng khắc phục hậu quả

(VTC News) -

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đề nghị được bán 501 lượng vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới