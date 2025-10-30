+
++
Đại án Phúc Sơn: Nguyễn Văn Hậu xin bán 500 lượng vàng khắc phục hậu quả
(VTC News) -
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đề nghị được bán 501 lượng vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Hồng Thắm
Tin mới
Ông Trump lệnh thử lại vũ khí hạt nhân, Nga phản ứng thế nào?
18:54 30/10/2025
Thời sự quốc tế
TP.HCM điểm mặt loạt dự án giải ngân chậm, yêu cầu xử lý nghiêm
18:50 30/10/2025
Đầu Tư
Đội tuyển Việt Nam lại mất thêm trụ cột
18:45 30/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Hương Giang lên tiếng về vấn đề hợp pháp giới tính khi thi Miss Universe
18:44 30/10/2025
Hoa hậu
TP.HCM đẩy nhanh tiến độ loạt dự án cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị
18:33 30/10/2025
Đầu Tư
Bộ Công Thương đề xuất không bắn pháo hoa tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa thu 2025
18:31 30/10/2025
Thị trường
ĐBQH: Người dân Việt Nam có 400-500 tấn vàng nhưng phần lớn nằm trong két
18:30 30/10/2025
Chính trị
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra TW
18:29 30/10/2025
Pháp đình
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Phó Thủ tướng Anh David Lammy
18:28 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Tổng thư ký ASEAN thông báo những kết quả chính Hội nghị cấp cao ASEAN
18:24 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Thực khách háo hức nếm thử thắng cố, phở ngô... tại Hội chợ Mùa thu 2025
18:22 30/10/2025
Tin nóng
TP.HCM triển khai loạt giải pháp chống ngập do triều cường
18:19 30/10/2025
Tin nhanh 24h
Bắt kẻ phóng hỏa vì ghen tuông khiến 2 người tử vong ở Gia Lai
18:02 30/10/2025
An ninh hình sự
Trung Bộ tiếp tục hứng mưa lớn kéo dài, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường
17:50 30/10/2025
Thời tiết
'Thu mỹ vị' Sơn La - khi tinh hoa ẩm thực vùng cao níu chân du khách
17:40 30/10/2025
Chuyện bốn phương
Gìn giữ, phát huy truyền thống 'trung dũng, kiên cường' trên quê hương Tây Ninh
17:39 30/10/2025
Chính trị
Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Trung
17:38 30/10/2025
Sống đẹp
CSGT TP.HCM lý giải nguyên nhân gây ùn tắc nhiều tuyến đường
17:35 30/10/2025
Tin nhanh 24h
La Traviata - sức sống lâu bền của kiệt tác opera là ngoại lệ của Giuseppe Verdi
17:35 30/10/2025
Văn hóa - Giải trí
TP.HCM sẽ xử lý nghiêm ca sĩ hát nhạc phản cảm, lệch chuẩn văn hóa
17:29 30/10/2025
Sao Việt
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác cùng ĐH Oxford
17:28 30/10/2025
Giáo dục
SeABank lọt Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025
17:22 30/10/2025
Tài chính
Các nhà mạng 'căng mình' kết nối những cuộc gọi bình an trong mưa lũ
17:17 30/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Nội thất Viva thiết kế thi công nội thất hiện đại, không gian Bắc Âu đẹp, ấm áp
17:07 30/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Người đàn ông được phát hiện tử vong dưới giếng nước sau 3 ngày mất tích
16:58 30/10/2025
Tin nhanh 24h
Cựu Bí thư TP Hoà Bình khai 'vay nóng' tiền để nướng vào sòng bạc King Club
16:55 30/10/2025
Pháp đình
Cách tăng chiều cao nhanh chóng, an toàn nhất
16:52 30/10/2025
Tư vấn
Hội chị em tóc bạc Hà Nội gây sốt vì quá thần thái, có cả những phụ nữ U30
16:52 30/10/2025
Gia đình
Nghìn người đội mưa 'vá' bờ kè bị sóng đánh tan tác ở Đà Nẵng
16:49 30/10/2025
Tin nhanh 24h
Mỹ - Trung đạt đồng thuận thương mại, tạm dừng trả đũa
16:49 30/10/2025
Thời sự quốc tế