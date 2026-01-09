Khói lửa cuồn cuộn bao trùm xưởng gỗ gần ga Lạc Đạo, Hưng Yên

(VTC News) -

Tối 9/1, lãnh đạo UBND xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng hơn 20h cùng ngày, khu xưởng chứa gỗ chuyên làm pallet đối diện ga Lạc Đạo (đường hướng về tỉnh Bắc Ninh) xảy ra cháy lớn.

Khói lửa cuồn cuộn tại hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, lửa và cột khói cuồn cuộn bao trùm khu vực gây khó khăn cho công tác tiếp cận của lực lượng chức năng để dập lửa.

Hàng chục xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Lửa bùng phát dữ dội tại khu vực xưởng chứa gỗ.

Đến 22h40 ngày 9/1, lửa vẫn đang bùng dữ dội tại khu nhà xưởng trên địa bàn xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường vụ cháy từ nhiều hướng khác nhau, quyết tâm không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Nhiều khối gỗ được công nhân tại xưởng dùng xe chuyên dụng di dời ra vị trí an toàn để tránh nguy cơ cháy lan.

Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bùng phát dữ dội.

Một nhân chứng cho biết, ngọn lửa ban đầu bùng phát từ một nhà xưởng, sau đó nhanh chóng lan sang khu nhà lân cận do bên trong chứa nhiều vật liệu gỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông cùng nhiều đồ đạc tại đây bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đến 22h40 ngày 9/1, lửa vẫn bùng dữ dội và lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận hiện trường để khống chế đám cháy.

Tiếp tục cập nhật