Bắt khẩn cấp kẻ lái ô tô lao vào đám đông tại cây xăng ở Đà Lạt

Trần Văn Quốc lái ô tô lao vào đám đông.

Tối 26/2, lãnh đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Quốc - người lái ô tô lao vào nhóm người tại cây xăng bến xe liên tỉnh Đà Lạt vào ngày 25/2 - về tội “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bắt giữ Trần Văn Quốc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 25/2. Sau khi uống rượu tại một quán nhậu, Trần Văn Quốc (sinh năm 2000, trú ở 17B Nguyễn Đình Chiều, phường Lâm Viên – Đà Lạt, Lâm Đồng) lái xe mô tô đi về hướng đường Hoàng Diệu.

Khi Quốc đi đến đoạn trước nhà 60 Hoàng Diệu, phường Cam Ly - Đà Lạt thì chiếc ô tô trung chuyển của nhà xe Phương Trang do anh Huỳnh Duy Minh (sinh năm 1983, sống ở hẻm 65 Huyền Trân Công Chúa, phường Xuân Hương – Đà Lạt) lái đột ngột chuyển hướng sát vào lề đường để đón khách. Quốc đang chạy xe máy sát phía sau, giật mình thắng gấp và ngã ra lề đường.

Do bức xúc, Quốc chạy xe theo, chặn ô tô trung chuyển Phương Trang lại, tiến tới phía cửa tài xế để chửi mắng anh Minh và tát vào vùng mắt trái, làm anh choáng váng. Sau đó, Quốc bỏ đi.

Sau khi chở khách ra bến xe, anh Minh vào phòng điều hành tại bến xe Phương Trang. Cùng lúc, Quốc lái ô tô biển số 49H-03569 đến bến này, gọi điện thoại cho anh trai ruột là Trần Văn Cường (sinh năm 1997), nhân viên điều độ của nhà xe Phương Trang, để kể sự việc. Nhìn thấy anh Minh ở phòng điều độ, Quốc tiếp tục chửi mắng.

Bảo vệ bến xe cùng anh Cường ra can ngăn. Thấy Quốc có mùi rượu bia, anh Cường nhờ anh Triệu Minh Trung (sinh năm 2004) chở Quốc về nhà. Người này đưa Quốc lên ô tô của Quốc và lái đi. Đến cây xăng đầu bến xe, Quốc yêu cầu anh Trung dừng lại để mình lái, sau đó điều khiển ô tô chạy xung quanh khu vực bến xe để tìm anh Minh.

Con anh Minh là Huỳnh Gia Huy (sinh năm 2005) nghe nói cha mình bị đánh nên cùng bạn là Nguyễn Triệu Vỹ (sinh năm 2005) đến bến xe. Tại khu vực cây xăng bến xe, Quốc đậu xe trước một trụ xăng và đi ra ngoài thì Huy lao tới, dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu.

Anh Cường đứng gần đó chạy đến ôm cổ Huỳnh Gia Huy và ghì xuống đất; còn anh Minh kéo áo Quốc ra góc trụ xăng. Thấy Huy bị đánh, người bạn là Nguyễn Triệu Vỹ đang đứng sau lưng anh Cường liền đánh vào vùng đầu anh, giằng co để Huy thoát ra. Sau đó, mọi người xung quanh đến can ngăn.

Lúc này, Quốc thoát ra và chạy đến ô tô, ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại rồi lái xe lao về phía đám đông, gây thương tích cho anh Trần Minh Thuận (sinh năm 2002; trú thôn Gia Lành, xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng), anh Trần Hữu Đạt (sinh năm 1980; ở 26 Đống Đa, phường Xuân Hương – Đà Lạt), Nguyễn Triệu Vỹ và anh Bảo là nhân viên công ty Phương Trang.

Sau khi tông vào đám đông, Quốc lái ô tô bỏ chạy, bị lực lượng cảnh sát 113 tìm thấy tại đường Đống Đa và giải về Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Theo lãnh đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của những người liên quan.