Xác minh thông tin giáo viên bắt học sinh tiểu học liếm đất

Cụ thể, theo phản ánh, cô giáo được “nhắc” đến thuộc Trường Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, Phú Thọ) đã bắt học sinh trong lớp phải liếm đất. Một số em không liếm, nhưng phần lớn đều phải cúi xuống mặt đất vì quá sợ cô giáo.

Người đăng tải thông tin cho biết, sáng nay cô giáo đã xin lỗi. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng không dừng lại ở việc xin lỗi.

Hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: MXH)

Trao đổi với phóng viên VOV chiều nay, lãnh đạo Phường Phúc Yên (Phú Thọ) cho biết, đã nắm được thông tin và đã giao cho công an phường vào cuộc xác minh sự việc.

“Trong cuộc họp tối nay, chúng tôi sẽ thông tin rõ ràng về sự việc sau khi công an phường vào cuộc”, lãnh đạo UBND phường Phúc Yên cho biết thêm.