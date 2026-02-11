Xác minh vụ thanh niên hành hung học sinh lớp 9 sau va chạm giao thông

(VTC News) -

Sáng 11/2, thông tin từ Công an phường Long An (Tây Ninh), lực lượng đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ thanh niên chặn đường đánh một học sinh chỉ va chạm nhẹ giao thông.

Theo nội dung đoạn clip đăng tải, khoảng 16h47 ngày 10/2, tại đường Tập Đoàn 2, phường Long An (Tây Ninh), nam sinh lớp 9 đang học trường THCS địa bàn phường chạy xe đạp điện đến khu vực ngã ba giao lộ để về nhà. Tại đây xảy ra va chạm nhẹ với xe máy do một nam thanh niên điều khiển chở theo vợ và con nhỏ.

Dù chưa rõ nguyên nhân và mức độ lỗi thuộc về bên nào nhưng theo hình ảnh trong đoạn video clip, sau va chạm, người đàn ông đã có hành vi hành hung đối với nam sinh.

Cảnh người đàn ông hành hung học sinh sau va chạm giao thông. (Ảnh chụp từ clip)

Theo hình ảnh clip ghi lại, thanh niên trên đã dùng tay kẹp cổ, một tay đấm mạnh vào mặt khiến nam học sinh ngã xuống đường.

Nạn nhân không phản kháng, ôm đầu chịu trận khi bị nam thanh niên đá liên tiếp vào đầu, mặt và bụng. Lúc sau, người này mới dừng tay, chở vợ con rời khỏi hiện trường.

Theo bà N.T.B.H. (phụ huynh của nam học sinh), sau khi bị đánh, con trai trở về nhà trong tình trạng đau nhức nhiều nơi trên cơ thể, tâm lý hoảng loạn bất an.

"Do camera tại hiện trường không nhìn rõ biển số xe nên gia đình đã trích xuất clip, đăng tải lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ nhận diện, đồng thời làm đơn trình báo cơ quan chức năng" - bà H. cho biết.

Sau khi clip được đăng tải, cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi dùng bạo lực với trẻ vị thành niên là không thể chấp nhận, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.