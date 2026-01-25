Kẻ cầm mũ bảo hiểm đập ô tô, hành hung tài xế ở Đà Nẵng ra trình diện

(VTC News) -

Chiều 25/1, Trương Đông Ý (trú tổ dân phố Miếu Bông, phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng) đến Công an phường Hoà Xuân trình diện.

Trước đó, lúc 16h ngày 21/1, Công an phường Hoà Xuân tiếp nhận thông tin về việc vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy tại chợ Miếu Bông.

Cụ thể, chiều 21/1, sau khi dự tiệc, Trương Công Ý nhờ người thân gọi giúp xe ô tô để đi có việc. Khi anh N.T.H. điều khiển xe ô tô đến thì ông Ý lên xe, trên tay có cầm thuốc lá.

Trương Đông Ý ra trình diện.

Thấy ông Ý đang trong tình trạng say xỉn và hút thuốc lá, anh H. nhắc nhở. Tuy nhiên, ông Ý không thực hiện, thậm chí có các hành vi dùng mũ bảo hiểm đập vào màn hình xe ô tô và hành hung anh H. Sau sự việc, ông Ý rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến hành hung tài xế, đầu tháng 1 vừa qua, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Phạm Ngọc Khánh (SN 2000, trú thôn 2, xã Tân Tiến) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, khoảng 15h ngày 1/1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê về nhà. Khi xe đi qua buôn Kmrơng, xã Krông Pắc, do tuyến đường nhiều ổ gà khiến con nhỏ bị nôn ói, Khánh yêu cầu tài xế đi chậm lại.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khánh tức giận dùng chiếc đũa mang theo trong người tấn công tài xế khi xe vẫn đang di chuyển. Quá hoảng sợ, tài xế mở cửa xe bỏ chạy để đảm bảo an toàn. Vụ việc sau đó được tài xế ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và gây bức xúc dư luận.

Tài xế bị Khánh tấn công là anh T.N.T. (SN 1999, trú tại Ea Yong A, xã Krông Păc). Sau khi bỏ chạy thoát thân, chiều tối 1/1, anh T. đến cơ quan công an trình báo vụ việc