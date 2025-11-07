Bắt 2 kẻ hành hung tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 2/11, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo của anh Huỳnh Nhật Nam (SN 1994, trú phường An Khê) về việc bị hai người hành hung tại khu vực trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa là hai đối tượng liên quan.

Hai đối tượng hành hung tài xế xe công nghệ bị bắt giam. (Ảnh: C.A)

Theo cơ quan công an, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, các đối tượng đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi đánh vào vùng mặt anh Nam gây thương tích. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc, gây mất an ninh trật tự khu dân cư.

Anh Nam được đưa đi cấp cứu với vết thương vùng mặt, gãy xương chính mũi, chấn động não.

Cách đây 6 tháng, tại Đà Nẵng cũng xảy ra vụ tài xế GrabBike bị khách dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp. Sự việc xảy ra lúc 21h57 ngày 4/5 trên đường Hoàng Thị Loan.

Cụ thể, thời điểm trên, tài xế GrabBike chở theo một khách nam tấp vào lề đường. Vị khách này không đội mũ bảo hiểm mà cầm trên tay. Khi xe vừa dừng lại, nam hành khách dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu tài xế. Khi mũ bảo hiểm văng ra, người này tiếp tục đấm vào đầu, lưng, ngực tài xế.

Tiếp đó, người này lôi tài xế ra khỏi xe và tiếp tục đấm. Sự việc chỉ dừng lại khi có nhiều người chạy đến can ngăn.