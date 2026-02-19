Sự thật về thiết kế ô tô: Những di sản từ thời xe ngựa

(VTC News) -

Tiêu chuẩn từ hạ tầng

Một trong những di sản bền vững nhất của xe ngựa chính là quy chuẩn về kích thước lòng đường và khoảng cách giữa hai bánh xe.

Các con đường cổ từ thời Đế chế La Mã được thiết kế với độ rộng vừa vặn cho hai con ngựa song hành.

Khi những chiếc ô tô đầu tiên ra đời, các kỹ sư phải tuân thủ khoảng cách trục bánh xe này để phương tiện có thể di chuyển trên hệ thống hạ tầng sẵn có mà không bị sa lầy hoặc gây hư hại cho xe.

Xe ngựa kiểu dáng Shooting Brake (xe bốn bánh dùng cho săn bắn) vào năm 1903, một trong những thiết kế tiền thân của dòng xe đa dụng hiện đại.

Quy chuẩn này sau đó trở thành nền tảng để xây dựng hệ thống đường ray tàu hỏa và các làn đường cao tốc hiện đại, tạo nên một sự thống nhất về kỹ thuật hạ tầng xuyên suốt nhiều thế kỷ.

Di sản về thuật ngữ công suất

Khái niệm mã lực (mã lực - HP) đang là đơn vị đo lường tiêu chuẩn cho sức mạnh động cơ ô tô ngày nay vốn là một phép so sánh trực tiếp với sức kéo của ngựa.

Khi động cơ hơi nước và động cơ đốt trong mới xuất hiện vào thế kỷ 18 và 19, các nhà phát minh cần một thước đo cụ thể để thuyết phục người dùng chuyển đổi từ động vật sang máy móc.

Việc xác định sức mạnh của một cỗ máy tương đương với bao nhiêu con ngựa kéo đã giúp chuẩn hóa việc đánh giá hiệu suất vận hành.

Từ trái qua phải: Xe ngựa Victoria (đời 1906) với thiết kế mui trần sang trọng, xe ngựa Brougham (đời 1903) dạng thùng kín và dòng xe Omnibus (đời 1906) chuyên chở khách chuyên dụng, tiền thân của các dòng xe khách ngày nay.

Ngay cả cách đặt tên các dòng xe phổ biến như Sedan (xe 4 chỗ mui kín), Coupe (xe 2 chỗ) hay Cabriolet (xe mui trần) đều là tên gọi các loại xe ngựa dựa trên thiết kế mui và số lượng chỗ ngồi từ quá khứ.

Bước đệm xe cứu hỏa hơi nước

Quá trình chuyển đổi từ sức ngựa sang động cơ không diễn ra tức thì mà trải qua giai đoạn tích hợp trung gian.

Những cỗ xe cứu hỏa đầu tiên chính là minh chứng cho bước đệm này, khi con người lắp đặt các máy bơm chạy bằng hơi nước lên khung gầm xe ngựa.

Xe cứu hỏa chạy bằng hơi nước do ngựa kéo vào khoảng năm 1876, minh chứng cho giai đoạn chuyển giao từ sức kéo động vật sang động cơ máy móc (Ảnh: Thehenryford).

Trong giai đoạn này, ngựa vẫn đảm nhiệm vai trò di chuyển phương tiện, trong khi động cơ chịu trách nhiệm vận hành thiết bị chuyên dụng.

Đây là nền tảng quan trọng giúp các kỹ sư nghiên cứu cách bố trí động cơ trên khung gầm trước khi tạo ra những chiếc ô tô tự hành hoàn chỉnh.

Kỹ thuật khung gầm và giảm xóc

Hệ thống treo trên nhiều dòng xe bán tải và xe tải hiện nay vẫn sử dụng các tấm nhíp lá (leaf spring), một công nghệ cốt lõi từ các xưởng đóng xe ngựa hạng sang.

Trước khi lò xo cuộn phổ biến, nhíp lá là giải pháp tối ưu nhất để giảm chấn khi di chuyển trên các mặt đường không bằng phẳng.

Bên cạnh đó, cấu tạo của hệ thống lái, các trục đăng và cơ chế xoay bánh trước của ô tô sơ khai đều mô phỏng lại cách điều hướng của xe kéo.

Những nguyên lý vật lý về việc phân bổ trọng lượng và giảm thiểu rung động từ mặt đường lên khoang hành khách đã được hoàn thiện từ thời đại xe ngựa.

Cấu trúc nội thất và vị trí lái

Sự sắp xếp không gian bên trong khoang cabin ô tô hiện đại thừa hưởng trực tiếp từ cách thiết kế của các cỗ xe kéo hoàng gia.

Vị trí ghế lái đặt phía trước, bảng điều khiển trung tâm và sự tách biệt giữa không gian của người điều khiển với khoang hành khách là những quy tắc thiết kế không đổi.

Ngay cả thói quen điều khiển xe bên phải hay bên trái tại nhiều quốc gia cũng xuất phát từ cách các nài ngựa cầm roi và dây cương để tránh va chạm khi di chuyển trong không gian hẹp.

Việc thay thế các cỗ xe ngựa bằng ô tô tự hành thực chất là sự chuyển đổi từ sức kéo động vật sang động cơ máy móc, tuy nhiên những giá trị cốt lõi về cấu trúc, công năng vẫn được kế thừa và phát triển từ nền tảng kỹ thuật truyền thống.