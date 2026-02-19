Đầu năm lên núi Bà Đen check-in với vườn hoa tulip rực sắc

Những ngày đầu năm mới, từ sáng sớm, dòng người đã nối dài tại ga cáp treo lên núi Bà Đen (Tây Ninh). Không khí du xuân nhộn nhịp bao trùm “nóc nhà Nam Bộ”, khi hàng nghìn du khách tìm đến hành hương, vãn cảnh và đặc biệt là check-in giữa vườn hoa tulip đang vào độ rực rỡ nhất.