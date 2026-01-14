Lên độ cao gần 1.000m xin chữ ông đồ, chụp hình Tết

Những ngày cuối tháng 11 năm Ất Tỵ, cả nước bắt đầu bước vào mùa du lịch Tết. Những chuyến đi trong ngày được đông đảo người dân lựa chọn. Tại phía Nam, Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ với nhiều chương trình lễ hội Tết.
Để lên đỉnh núi Bà Đen với độ cao khoảng 986m, du khách phải di chuyển bằng cáp treo.
Trên đỉnh núi, tại các khu văn hoá, ban quản lý bố trí nhiều ông đồ cho chữ thư pháp. Người dân khi đến đây có thể xin chữ ông đồ, chúc bình an cho năm mới.
Ông đồ cho chữ thư pháp trên đỉnh núi Bà Đen.
Các em chăm chú nhìn nét viết của ông đồ.
Đặc biệt, nếu có nhu cầu, du khách - bất kể độ tuổi nào đều có thể tự tay tạo ra một bức thư pháp cho chính mình.
Ngoài việc tham quan, chiêm bái và các hoạt động như xin chữ ông đồ, núi Bà Đen còn là địa điểm không thể bỏ qua khi thực hiện những bộ ảnh Tết.
Nhiều du khách mặc áo dài đỏ chụp hình Tết khu vực đỉnh núi Bà Đen.
Tại đây còn cho thuê áo dài, để du khách có thể thoải mái thay đổi nhiều trang phục.
Các thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài trên đỉnh núi cao gần 1.000m.
"Mình có cảm giác là đứng bất kỳ góc nào cũng có thể cho ra một tấm ảnh đẹp. Dù là nơi nhiều hoa cỏ, hay góc không có tiểu cảnh, chỉ cần mây trời thôi thì tấm hình đã đủ đẹp rồi", một du khách chia sẻ.
Bạn trẻ check-in bên cột mốc núi Bà Đen.
Tự lưu giữ lại những tấm hình kỷ niệm cho một điểm du lịch tuyệt vời.
Vào các ngày lễ lớn, nơi đây còn đón các đoàn tăng ni, phật tử đến cầu an.
Người dân đông nghịt trên núi Bà Đen những ngày đầu năm 2026.