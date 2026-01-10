Sinh viên 'đu trend' mang lịch tết của trường về nhà

(VTC News) -

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều trường đại học chuẩn bị và trao tặng những cuốn lịch Tết cho sinh viên như một món quà đầu năm mới. Những cuốn lịch được thiết kế riêng, in hình khuôn viên trường, giảng đường, ký túc xá hay những khoảnh khắc gắn liền với đời sống sinh viên.

Cuốn lịch tết của các trường đại học nhanh chóng trở thành “đạo cụ” cho một trào lưu đang lan tỏa trên Tiktok và được nhiều sinh viên hưởng ứng mạnh mẽ. Các bạn trẻ đăng tải video có gắn hashtag tên trường đại học và khoe hình ảnh chụp với cuốn lịch tết cùng lời nhắn dí dỏm “Bảo bố mẹ Tết này không cần mua lịch nữa nha để em mang sang".

Các bạn sinh viên đến từ trường Đại học Hà Nội đu trend. (Video từ tài khoản @emlovetiktok36)

Hàng loạt video ngắn, chỉ dưới 20 giây được sinh viên ở nhiều trường đại học tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành chia sẻ với nội dung tương tự đã thu hút lượng tương tác lớn.

Không chỉ đơn thuần là “đu trend” trên mạng xã hội, những video mang lịch Tết về tặng bố mẹ còn cho thấy sự tự hào, hãnh diện của sinh viên đối với ngôi trường mình đang theo học. Qua từng khung hình, các bạn trẻ “khoe với cả thế giới” về giảng đường, khuôn viên và môi trường học tập đã gắn bó với mình trong những năm tháng thanh xuân.

Các bạn sinh viên từ trường Đại học Sư Phạm (Hà Nội) là những người nhiệt tình tham gia trend nhất. (Video từ tài khoản @flyi_05)

Cận Tết là thời điểm nhiều người tất bật chuẩn bị những món quà mang về biếu bố mẹ, như một cách bày tỏ sự quan tâm và tình cảm dành cho gia đình sau một năm xa nhà để học tập và làm việc.

"Nhìn cuốn lịch tết mà em nhớ gia đình quá. Nhà em ở Thái Bình, em mong tết để mang cuốn lịch về treo ở nhà", em Thanh Thuý - sinh viên trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội chia sẻ.

Thanh Thuý và các bạn là sinh viên năm nhất, lần đầu được mang lịch tết về nhà. (Ảnh: NVCC)

Tương tự như Thanh Thúy, Khánh Linh - sinh viên năm 3 Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết năm nào cũng háo hức chờ đến dịp nhà trường tặng lịch Tết. Dù mỗi năm cuốn lịch có thiết kế khác nhau, nhưng chỉ cần nhìn màu sắc tím đặc trưng là Khánh Linh dễ dàng nhận ra và phân biệt được cuốn lịch của trường mình và các trường đại học khác.

"Em vui lắm, em chỉ muốn được tặng thêm nhiều tờ lịch nữa thì mới đủ để em tặng cho người thân ở nhà", Khánh Linh kể.

Bên cạnh những món quà Tết quen thuộc như bánh trái, áo quần mới, các sinh viên lựa chọn gửi về gia đình những món quà tinh thần nhưng giàu ý nghĩa và hãnh diện về ngôi trường mình theo học.

Hiện trend “lịch Tết tặng bố mẹ” này vẫn tiếp tục được cộng đồng Gen Z hưởng ứng và biến tấu đa dạng với những câu chuyện, phong cách riêng của từng trường đại học. Những video được chia sẻ đã mang không khí Tết, tạo cảm giác rộn ràng, ấm áp trên mạng xã hội trước thềm Tết Nguyên đán.