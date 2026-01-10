Nhiều quán cà phê ở TP.HCM chi cả trăm triệu đồng trang trí Tết

(VTC News) -

Tết Nguyên đán chưa gõ cửa, nhưng tại nhiều quán cà phê ở TP.HCM không khí xuân đã được “kích hoạt” từ rất sớm. Các quán cà phê đồng loạt thay áo mới, dựng tiểu cảnh Tết quy mô lớn, biến không gian quán thành những “phim trường thu nhỏ” phục vụ nhu cầu chụp ảnh của giới trẻ.

Chi phí trang trí Tết của các quán năm nay dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, tùy quy mô và mức độ đầu tư. Sự “chịu chi” này đặt ra một câu hỏi lớn, với giá đồ uống phổ biến chỉ khoảng 45.000 - 60.000 đồng/ly, liệu các quán cà phê có lỗ khi mạnh tay đầu tư trang trí Tết?

Đến quán nước không hẳn để uống nước

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những năm gần đây, thị trường cà phê tại TP.HCM chứng kiến một sự dịch chuyển rõ rệt. Khách đến quán không chỉ để uống cà phê, mà còn để trải nghiệm không gian, gặp gỡ bạn bè và đặc biệt là chụp ảnh. Dịp Tết, xu hướng này càng thể hiện rõ.

Người dân đến chụp ảnh Tết tại quán cà phê.

Mai vàng, đào hồng, đèn lồng, câu đối, bàn ghế gỗ, phông nền nhà cổ, thậm chí cả những góc tái hiện sinh hoạt ngày Tết xưa được đầu tư công phu. Không ít quán dành toàn bộ sân, tầng trệt hoặc khu vực ngoài trời để làm bối cảnh chụp ảnh, bố trí ánh sáng, lối đi riêng cho khách.

“Tôi và nhóm bạn đi cà phê Tết chủ yếu để chụp hình. Uống nước là tiện thể thôi', một sinh viên tại phường Thủ Đức chia sẻ khi đang tạo dáng trước tiểu cảnh mai vàng tại một quán cà phê cùng bạn bè.

Với nhiều bạn trẻ, việc có một bộ ảnh Tết đẹp để đăng mạng xã hội quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn việc thưởng thức đồ uống. Cà phê, trong trường hợp này, trở thành “vé vào cửa” cho trải nghiệm chụp ảnh, check-in.

Chính sự thay đổi hành vi tiêu dùng này đã tạo ra một thị trường Tết rất riêng cho các quán cà phê, nơi không gian được định giá ngang, thậm chí cao hơn đồ uống.

Quán cà phê ở phường Thủ Dầu Một chi 300 triệu trang trí Tết như một phim trường thu nhỏ.

Theo tìm hiểu, dù đầu tư lớn cho trang trí, nhiều quán cà phê vẫn giữ nguyên giá đồ uống so với ngày thường. Mức giá phổ biến dao động 45.000 - 60.000 đồng/ly, không có phụ thu mùa Tết, cũng không thu phí chụp ảnh riêng.

Một số quán thậm chí cho phép các nhóm khách chụp ảnh, quay video hoặc e-kip truyền thông sử dụng không gian mà không phải trả thêm chi phí, với điều kiện sử dụng dịch vụ như khách bình thường.

Điều này khiến bài toán tài chính của các quán trở nên “ngược đời”. Chi phí tăng mạnh, nhưng giá bán không đổi, vậy lợi nhuận nằm ở đâu?

Nếu tính thuần túy theo doanh thu đồ uống, nhiều quán khó có thể hòa vốn trong riêng mùa Tết. Giả sử một quán có trung bình khoảng 200 khách/ngày, con số được xem là khá phổ biến với nhiều quán cà phê decor Tết, với mỗi khách gọi một ly nước giá khoảng 50.000 đồng, doanh thu mỗi ngày chỉ khoảng 10 triệu đồng.

Hoa mai - đặc trưng của Tết miền Nam rực rỡ trong quán cà phê.

Trong một tháng cao điểm Tết, doanh thu từ đồ uống vào khoảng 300 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí vận hành gồm thuê mặt bằng, nhân sự, điện nước, nguyên liệu đồ uống có thể chiếm phần lớn số tiền này. Nếu cộng thêm khoản đầu tư trang trí lên tới hàng trăm triệu đồng, việc “lỗ trên sổ sách” trong ngắn hạn là điều khó tránh.

Tuy nhiên, nhiều chủ quán cho biết họ không nhìn khoản đầu tư Tết theo cách tính lời – lỗ một mùa. Thay vào đó, đây được xem là chi phí marketing và xây dựng thương hiệu.

Lời hay lỗ, không chỉ nằm ở con số

Chủ một quán cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Thủ Dầu Một) cho biết, tổng chi phí trang trí Tết năm nay của quán lên tới 300 triệu đồng, bao gồm thiết kế, thi công, tiểu cảnh, ánh sáng và vật liệu trang trí.

“Chúng tôi không đặt nặng chuyện làm hoành tráng để khoe thương hiệu. Mục tiêu là tạo không gian dễ chịu, đẹp vừa đủ để khách chụp ảnh và cảm thấy thoải mái khi đến quán trong dịp Tết", người này chia sẻ.

Một quán cà phê ở phường Thủ Đức được đồn đoán chi gần nửa tỷ đồng trang trí Tết.

Theo vị chủ quán, giá đồ uống trong dịp Tết được giữ nguyên như ngày thường. Quán cũng không thu phí chụp ảnh riêng, bởi không phải ai đến quán cũng vì tiểu cảnh trang trí. Đối với khách đến chụp hình, quay phim hoặc các e-kip truyền thông, quán không thu phí chụp ảnh, chỉ cần sử dụng dịch vụ của quán như một khách hàng bình thường.

Với câu hỏi lời hay lỗ trong việc "chịu chi" như vậy, chủ quán nói bản thân xác định việc đầu tư trang trí Tết không chỉ để tính toán lời - lỗ trong ngắn hạn. Đây là khoản đầu tư cho trải nghiệm khách hàng và hình ảnh thương hiệu.

"Chúng tôi tin rằng nếu khách có trải nghiệm tốt, họ sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn bè. Với chúng tôi, giá trị lâu dài và trải nghiệm khách hàng quan trọng hơn lợi nhuận trong một mùa. Bên cạnh việc thu hút khách trong dịp Tết, mục tiêu lớn hơn của chúng tôi là xây dựng hình ảnh một quán cà phê không chỉ để uống nước mà còn là không gian trải nghiệm, gặp gỡ giao lưu và lưu giữ khoảnh khắc của bản thân và gia đình", chủ quán cho hay.

Cũng theo vị này, việc các quán cà phê chi tiền lớn để trang trí bài bản sẽ giúp thương hiệu được nhận diện rõ hơn, tạo nền tảng truyền thông lâu dài, đặc biệt truyền thông trên mạng xã hội. Đây là khoản đầu tư cho trải nghiệm khách hàng và hình ảnh thương hiệu. Nếu khách có trải nghiệm tốt, họ sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn bè.

Quán cà phê rực rỡ tiểu cảnh Tết.

Không khó để nhận thấy, trang trí Tết đã trở thành một “cuộc đua ngầm” giữa các quán cà phê. Quán này làm đẹp, quán khác phải làm đẹp hơn hoặc ít nhất là khác biệt để không bị chìm giữa vô số lựa chọn.

Mạng xã hội đóng vai trò then chốt trong cuộc đua này. Một góc chụp đẹp có thể giúp quán được nhắc tên hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần trên các nền tảng chia sẻ hình ảnh. Hiệu ứng lan truyền này mang lại giá trị quảng bá mà nếu quy đổi ra chi phí quảng cáo truyền thống, con số không hề nhỏ.

Tuy nhiên, không phải quán nào chi nhiều tiền cũng thành công. Những quán chọn sai concept, bố trí không gian bất tiện, thiếu ánh sáng hoặc phục vụ chậm dễ rơi vào cảnh vắng khách, dù đầu tư lớn.

Nhìn từ góc độ tài chính thuần túy, nhiều quán cà phê khó có thể “lời” nếu chỉ tính doanh thu đồ uống trong mùa Tết. Nhưng nếu đặt trong bức tranh dài hạn, khoản đầu tư trang trí Tết có thể mang lại những giá trị không dễ đo đếm bằng tiền.

Một không gian Tết đẹp có thể giúp quán ghi dấu trong tâm trí khách hàng, tạo thói quen quay lại sau Tết, thậm chí trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Với nhiều chủ quán, đó mới là “lợi nhuận” quan trọng nhất.