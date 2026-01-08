Sắc xuân rực rỡ qua những bộ ảnh áo dài của giới trẻ TP.HCM

Anh Sỹ Lê (nhiếp ảnh gia, ngụ TP.HCM) chia sẻ, với những người làm nghề chụp ảnh như anh, thời điểm này đến Tết thường được gọi là "mùa cao điểm" khi rất nhiều người book chụp hình. Hình Tết nên trang phục thường được khách chọn là áo dài, do khách tự chuẩn bị hoặc studio của anh chuẩn bị sẵn.