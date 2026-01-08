Sắc xuân rực rỡ qua những bộ ảnh áo dài của giới trẻ TP.HCM

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng khắp các ngả đường ở TP.HCM đã nhộn nhịp người trẻ chụp hình Tết.
Tết truyền thống, vì vậy trang phục được các bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất là áo dài.
Ngoài chụp ở những địa danh nổi tiếng như: Chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM,... các ê kíp chụp ảnh chọn những phim trường được thiết kế sẵn tiểu cảnh Tết để sắc xuân được rực rỡ nhất.
Thiếu nữ diện áo dài bên mái nhà cổ, treo những bức thư pháp, tạo cảm giác vừa truyền thống, vừa trẻ trung.
Chị Yến Mei (ngụ TP.HCM) cho biết, chị là mẫu ảnh, đã chụp với rất nhiều trang phục. Tuy nhiên, áo dài truyền thống là trang phục mà Yến thích nhất vì luôn tạo ra những bộ ảnh rất có "hồn".
Anh Sỹ Lê (nhiếp ảnh gia, ngụ TP.HCM) chia sẻ, với những người làm nghề chụp ảnh như anh, thời điểm này đến Tết thường được gọi là "mùa cao điểm" khi rất nhiều người book chụp hình. Hình Tết nên trang phục thường được khách chọn là áo dài, do khách tự chuẩn bị hoặc studio của anh chuẩn bị sẵn.
Còn theo nhiếp ảnh gia Long Nguyễn, chụp hình Tết vừa dễ nhưng vừa khó. Dễ vì lên hình bắt mắt, rực rỡ; khó vì phải chụp được cái "hồn xuân" trong bức ảnh.
Các thiếu nữ mặc áo dài, tạo dáng bên nồi bánh chưng, bánh tét.
Hoa mai, hoa đào, câu đối, pháo Tết,... rực rỡ.
Chụp ảnh áo dài trên sông nước.
Tại phường Thủ Dầu Một, nhiều người chọn nhà cổ, chợ truyền thống làm bối cảnh chụp ảnh Tết.
Áo dài thướt tha trên chợ Thủ Dầu Một.
Cách tạo hình dễ thương của các thiếu nữ trong áo dài truyền thống.
Chị Thảo Trần, chủ một studio có tiếng ở Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM) cho biết, giá cho mỗi bộ ảnh Tết khoảng 900.000 đồng/người. Chụp càng đông, giá càng rẻ.