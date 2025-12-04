Trào lưu thuê ‘trạm tỷ’ chụp ảnh đang gây sốt mạng Việt là gì?

Video: Trào lưu thuê ‘trạm tỷ’ chụp ảnh đang gây sốt mạng xã hội. (Nguồn: Tiktok/@chu.chang.anh)

Mạng xã hội Việt Nam thời gian gần đây sôi động với một xu hướng mới du nhập từ Trung Quốc, đó là thuê “trạm tỷ" (chủ nhóm fan hâm mộ kỳ cựu chuyên chụp thần tượng) để chụp ảnh cho mình như một ngôi sao thực thụ. Điều vốn chỉ xuất hiện trong văn hóa "đu thần tượng" nay đã trở thành trào lưu được giới trẻ Việt hào hứng thử nghiệm.

Không cần sang Trung Quốc vẫn có ảnh như idol

Xu hướng này xuất phát từ cộng đồng fan Hoa ngữ. Ngoài những khoảnh khắc do ekip quản lý của nghệ sỹ ghi lại, phần lớn hình ảnh idol trên sân khấu đều được chụp bởi fansite (nhóm fan hâm mộ kỳ cựu), còn được gọi là “trạm tỷ”. Đây là những fan chuyên nghiệp, sở hữu kỹ năng chụp ảnh thượng thừa, luôn biết đứng đúng vị trí, bấm máy đúng thời điểm để giúp thần tượng xuất hiện với ánh hào quang lung linh nhất.

Để làm được điều đó, trạm tỷ thường đầu tư thiết bị chụp ảnh lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, và rèn luyện khả năng bắt khoảnh khắc cực nhanh trong điều kiện sân khấu khắc nghiệt.

Khi xu hướng này lan rộng, nhiều người bình thường bắt đầu thuê trạm tỷ chụp ảnh theo phong cách idol. Điểm thú vị là nhân vật được chụp không cần tạo dáng hay diễn gì nhiều. Họ chỉ việc đứng, đi, tản bộ vài vòng như đang dạo phố. Trạm tỷ sẽ âm thầm “mai phục” ở góc xa, liên tục bấm máy như đang tác nghiệp trong concert hay sân bay, mang đến hàng nghìn tấm hình sắc nét.

Trạm tỷ sẽ bắt các khoảnh khắc tự nhiên mà nhân vật không cần tạo dáng. (Ảnh: NVCC)

Các trạm tỷ hiểu rõ điều kiện ánh sáng, góc chụp, vị trí đứng và thời điểm bấm máy chuẩn nhất. (Ảnh: NVCC)

Ngày càng nhiều bạn trẻ Việt Nam mạnh tay thuê fansite của các nghệ sỹ như Bùi Công Nam hay Dương Domic để chụp ảnh đời thường theo phong cách người nổi tiếng, tạo ra bộ ảnh ấn tượng.

Sở hữu kinh nghiệm nhiều năm "đu idol", các trạm tỷ này hiểu rõ điều kiện ánh sáng, góc chụp, vị trí đứng và thời điểm bấm máy chuẩn nhất. Nhờ vậy, thành phẩm thường vượt xa mong đợi, rất sắc nét, lung linh và mang "vibe người nổi tiếng đang dạo phố”.

Không khó để bắt gặp cảnh một bạn trẻ diện đồ đẹp, bước đi thong dong, còn phía xa là “trạm tỷ” cầm ống kính lớn nấp sau tán cây, bãi gửi xe hay góc tường để bắt trọn từng khoảnh khắc. Chính cảm giác tự nhiên và có phần “lén lút” này khiến bộ ảnh trở nên độc đáo, tạo nên sức hút đặc biệt của trào lưu.

Các trạm tỷ sẽ đứng ở những góc khuất xa để chụp nhân vật. (Ảnh: NVCC)

KOL bắt trend chụp ảnh kiểu "xé túi mù"

Là KOL sở hữu hơn 450 nghìn người theo dõi, Chu Trang Anh cũng nhanh chóng bắt trend và thuê hai trạm tỷ nổi tiếng là fansite của nghệ sỹ Bùi Công Nam, Kay Trần để chụp ảnh.

Trang Anh chia sẻ lý do quyết định thuê trạm tỷ: “Một phần là do tính chất nghề nghiệp làm content creator nên cần bắt xu hướng nhanh, còn một phần là muốn thử cảm giác chụp ảnh mà không biết kết quả sẽ thế nào. Mình chỉ biết là nó sẽ đẹp thôi chứ không được chọn concept, không tạo dáng gì hết, giống xé túi mù...".

Điểm khác biệt lớn nhất khi trạm tỷ chụp là rất tự nhiên. (Ảnh: NVCC)

Cô cho biết điểm khác biệt lớn nhất giữa studio và trạm tỷ nằm ở sự tự nhiên. Đã có trạm tỷ bắt khoảnh khắc nên không cần phải làm gì cả. Nếu chụp ở studio thì tạo dáng, chỉnh góc mặt nhiều nên trông không tự nhiên bằng.

Khi thực hiện buổi chụp, ekip của Trang Anh gặp không ít tình huống hài hước: "Thợ ảnh bình thường yêu cầu tạo dáng, ánh sáng. Còn các trạm tỷ sẽ bắn ảnh từ góc rất xa rồi đứng núp như đi ăn cắp nên người xung quanh cứ nhìn nhìn. Buổi chụp cứ toàn cười khiến năng suất hơi giảm".

Khi nhận được ảnh, Trang Anh hoàn toàn bất ngờ vì "mood" ảnh rất tự nhiên, không gồng, nhìn như có câu chuyện trong đó. Những bức này thường có nhiều tương tác trên mạng hơn.

Về kinh nghiệm cho người mới, Trang Anh cho rằng điều quan trọng nhất là tìm được trạm tỷ , còn lại cứ để các bạn ấy lo. Giá thuê trạm tỷ trung bình khoảng trên 1 triệu đồng.

Trang Anh hoàn toàn bất ngờ vì "mood" ảnh rất tự nhiên, không gồng, nhìn như có câu chuyện trong đó. (Ảnh: NVCC)

Những bức này thường có nhiều tương tác trên mạng hơn vì thần thái tự nhiên. (Ảnh: NVCC)

Trên TikTok, Facebook và Instagram, hàng loạt video trải nghiệm thuê trạm tỷ liên tục đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Cộng đồng mạng để lại những bình luận tràn ngập sự phấn khích: "Mình đang nghĩ cưới mà book trạm tỷ thì sao nhỉ?”; “Mấy trạm tỷ mà chụp thì ảnh chỉ có đỉnh nóc kịch trần thôi"; Các trạm tỷ giàu nên máy xịn lắm, chỉ cần nháy là cho ra ảnh thần thái xuất sắc"...

Dù chỉ mới rộ lên, thuê trạm tỷ đã nhanh chóng trở thành một trong những trào lưu chụp ảnh thú vị nhất của giới trẻ hiện nay, nhờ vào sự tự nhiên, chất lượng hình ảnh vượt trội và cảm giác “idol vibe” mà nó mang lại.