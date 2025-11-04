Dân mạng 'phát sốt' với trào lưu tạo ảnh tâm trạng giữa tuyết trắng bằng AI

(VTC News) -

Video: Cách tạo ảnh tâm trạng dưới tuyết trắng bằng AI. (Nguồn: Duy Thẩm)

Thoạt nhìn, ai cũng ngỡ những bức ảnh đang phủ kín mạng xã hội gần đây được chụp tại một vùng đất tuyết rơi lãng mạn nào đó ở Hàn Quốc hay châu Âu. Thế nhưng, khi nhìn kỹ hơn hoặc khi thấy số lượng ảnh giống nhau xuất hiện dày đặc trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram, cư dân mạng mới nhận ra tất cả đều là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Những bức ảnh tâm trạng dưới tuyết trắng đang tràn ngập mạng xã hội.

Nhiều người lầm tưởng rằng nhân vật trong ảnh đang đi du lịch.

Chỉ trong vài ngày, loạt ảnh “3 khung tâm trạng” dưới tuyết trắng đã trở thành xu hướng hot nhất mạng xã hội. Từ những cô gái cầm ô trong suốt giữa màn tuyết rơi, chàng trai trầm tư giữa phố vắng, cho đến dáng người cô đơn nhìn xa xăm giữa cánh đồng lạnh giá, mỗi bức ảnh như kể lại một câu chuyện cảm xúc riêng, vừa buồn, vừa đẹp, vừa đậm chất điện ảnh.

Sức hút của trào lưu này đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và cảm xúc. Chỉ bằng vài câu lệnh ngắn gọn (prompt), người dùng có thể tạo ra những tấm hình khiến ai nhìn cũng phải thốt lên “đẹp như phim Hàn". Quả thật, loạt ảnh này mang đậm tinh thần phim Hàn Quốc, nhẹ nhàng, man mác buồn và vô cùng thơ mộng.

Ứng dụng Gemini AI hiện được nhiều người dùng yêu thích trong trào lưu này. Với khả năng xử lý hình ảnh nhanh, Gemini cho phép bạn tạo ra ảnh mùa đông chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Người dùng chỉ cần tải lên một bức ảnh chân dung cá nhân, sau đó nhập câu lệnh mô tả như: “Cô gái cầm ô trong suốt, tuyết rơi nhẹ, ánh sáng mờ ảo, biểu cảm trầm buồn" là vài giây sau, bức ảnh hoàn chỉnh đã xuất hiện. Nếu chưa ưng ý, bạn có thể tiếp tục yêu cầu AI điều chỉnh như tăng độ dày của tuyết, thay đổi ánh sáng, chỉnh lại thần thái, hoặc thêm chi tiết như áo khoác len dài, khăn choàng ấm, mũ beanie... cho đến khi ra được kết quả hài lòng.

Ngoài Gemini, bạn có thể sử dụng nhiều ứng dụng chỉnh ảnh khác để tạo ra những bức hình "rất điện ảnh" dưới tuyết với nhiều mẫu có sẵn.

Tất cả những bức ảnh này được tạo ra bằng AI.

Chỉ bằng vài câu lệnh ngắn gọn, người dùng có thể tạo ra những tấm hình khiến ai nhìn cũng phải thốt lên "đẹp như phim Hàn".

Khi hoàn thiện, người dùng chỉ việc tải ảnh xuống và đăng lên mạng xã hội để “khoe mood”. Chính nhờ sự tiện lợi, dễ dùng và hiệu ứng hình ảnh bắt mắt, trào lưu “ảnh tâm trạng dưới tuyết trắng” nhanh chóng lan rộng từ TikTok sang Facebook, rồi đến hàng loạt hội nhóm yêu thích chỉnh ảnh và công nghệ.

Để tạo được những bức ảnh thật sự cuốn hút, người dùng nên chú ý một số mẹo nhỏ. Nên chọn ảnh gốc chất lượng cao, dùng ảnh chính diện hoặc hơi nghiêng, gương mặt rõ và sáng để AI nhận diện tốt hơn.

Viết prompt cụ thể, mô tả chi tiết bối cảnh, trang phục, ánh sáng và cảm xúc, ví dụ như tuyết rơi lất phất, ánh sáng ấm áp phản chiếu từ cửa sổ, biểu cảm cô đơn nhớ nhung.

Bạn có thể chi tiết hóa trang phục, thêm mô tả như “áo trench coat xám, khăn len trắng, ô trong suốt” để hình ảnh trở nên hài hòa, chân thực hơn. Nhờ những mẹo này, chỉ trong vài phút, bất kỳ ai cũng có thể “biến mình” thành nhân vật chính trong một khung cảnh tuyết trắng lãng mạn mà không cần tốn hàng chục triệu đồng đi du lịch nước ngoài.

Các bạn nam cũng đu trend tạo ảnh tâm trạng dưới tuyết.

Bạn có thể chi tiết hóa trang phục, thêm mô tả như "áo trench coat xám, khăn len trắng, ô trong suốt" để hình ảnh trở nên hài hòa, chân thực hơn.

Phạm Minh Anh (23 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mình thấy trend này thú vị vì có thể biến ảnh đời thường thành ảnh nghệ thuật chỉ trong vài giây. Nhìn như chụp ở Seoul luôn! Mình còn thử nhiều phong cách khác nhau, buồn, vui, lạnh lùng và AI đều làm rất tự nhiên".

Trong khi đó, Lê Tuấn Khang (26 tuổi, Hà Nội) lại xem đây là cách thể hiện cảm xúc: “Không chỉ là ảnh đẹp đâu, nhiều người dùng ảnh tuyết trắng để kể lại tâm trạng của mình, kiểu như một cách nói chuyện bằng hình ảnh. Mình thấy đây là điểm thú vị nhất của công nghệ AI".

Tuy nhiên, song song với sự bùng nổ của trào lưu này, nhiều chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo về rủi ro quyền riêng tư. Một số ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập sâu vào thiết bị, từ camera, thư viện ảnh, danh bạ, cho đến dữ liệu định vị GPS.

Nếu người dùng tùy tiện cho phép hoặc chia sẻ ảnh chân dung mà không cân nhắc, họ có nguy cơ bị khai thác hoặc lạm dụng thông tin cá nhân. Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi “đu trend”, hãy đọc kỹ điều khoản ứng dụng và chỉ sử dụng những nền tảng có độ tin cậy cao để bảo vệ dữ liệu của chính mình.