Điều ít biết về tác giả ca khúc tạo trào lưu 'Anh còn những thiếu sót' gây sốt

(VTC News) -

Thời gian qua, câu hát "Anh còn những thiếu sót đang cố gắng để hoàn thiện hơn, em toan tính thiệt hơn chuyện nhỏ con xé cho thành lớn" liên tục phủ sóng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

Đáng chú ý, câu hát này còn tạo nên trào lưu quay video tình huống hài hước. Nhiều video sáng tạo mang đến tiếng cười cho người xem và giúp câu hát thêm phần lan tỏa.

Không chỉ cư dân mạng, nhiều nghệ sĩ Việt cũng hào hứng tham gia vào trào lưu này như Lê Dương Bảo Lâm, Hieuthuhai, Sam, Trương Quỳnh Anh, vợ chồng Gin Tuấn Kiệt - Puka, Minh Hằng và ông xã... Mỗi người đều có tình huống "dở khóc dở cười", thu về lượng tương tác lớn cùng nhiều bình luận hài hước từ khán giả.

Nhiều nghệ sĩ Việt hưởng ứng theo trào lưu.

Ít ai biết, câu hát này nằm trong ca khúc Để anh lương thiện, ra mắt từ năm 2024. Đây là tác phẩm do ca nhạc sĩ trẻ An Clock sáng tác và trình bày. Bản gốc của ca khúc thuộc thể loại ballad sâu lắng. Thời điểm đó, nhạc sĩ đăng tải trên trang TikTok cá nhân, bài hát chưa đạt được hiệu ứng tốt. Sau đó, anh mang ca khúc đi diễn ở một số sự kiện.

Để anh lương thiện được nhiều nghệ sĩ khác cover, thậm chí có thêm những phiên bản remix. Trong đó, phiên bản nổi tiếng nhất do ca sĩ Linh Hương Luz thể hiện và Huy PT remix. Đây cũng chính là phiên bản tạo trào lưu hiện tại. Với giai điệu sôi động đối lập với phần ca từ uỷ mị, đoạn nhạc nhanh chóng gây sốt, trở thành xu hướng trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ cho biết bản cover này mở ra một hướng đi hoàn toàn khác cho ca khúc, giúp nó lan tỏa mạnh mẽ và ghi dấu trên các nền tảng mạng xã hội. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn khi gọi đây là bước ngoặt không thể thiếu trên hành trình âm nhạc của mình.

Bản gốc "Để anh lương thiện" do tác giả An Clock thể hiện.

Ca nhạc sĩ An Clock tên thật là Nguyễn Bình An, sinh năm 2005 tại Thanh Hoá. Hiện anh là sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Luật Hà Nội. Bắt đầu sáng tác từ lớp 8, nhưng phải đến cuối lớp 10, hành trình âm nhạc của An mới thật sự khởi sắc khi được nhạc sĩ Khánh Cường định hướng, sửa nhạc và động viên.

Theo nhạc sĩ trẻ, nghệ danh của anh là sự kết hợp giữa tên thật và hình ảnh đồng hồ (biểu tượng thời gian). Với An, âm nhạc là cách để “gửi thời gian” vào từng câu hát, từng giai điệu, như cách lưu giữ tuổi trẻ và những cảm xúc khó gọi tên.

Ngoài Để anh lương thiện, An Clock cũng sở hữu nhiều ca khúc lọt top thịnh hành TikTok và thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube như Anh thôi nhận nhượng, Mở lối cho em, Không trọn vẹn nữa... Trong đó, Anh thôi nhận nhượng chính là cú hích lớn trong sự nghiệp của nhạc sĩ trẻ.

Nhạc sĩ An Clock - tác giả ca khúc "Để anh lương thiện".

Yêu nghệ thuật song An Clock vẫn chọn theo học ngành Luật. Theo anh, đây không chỉ vì đam mê cá nhân, mà còn để tự trang bị kiến thức pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực bản quyền, nơi anh xác định sẽ gắn bó lâu dài với vai trò người sáng tác. Dù gia đình từng khuyên đi theo âm nhạc chuyên sâu, nhưng anh vẫn kiên quyết lựa chọn ngành Luật.

Nhạc sĩ trẻ cho hay anh chủ động dành thời gian cho âm nhạc vào những lúc rảnh rỗi hoặc khi cảm hứng đến, còn phần lớn thời gian trong ngày vẫn tập trung cho việc học. Thời gian tới, mục tiêu của anh là tốt nghiệp loại giỏi.

"Âm nhạc là đam mê lớn, nhưng học vấn mới là nền tảng để mình đi đường dài một cách vững vàng”, tác giả Để anh lương thiện chia sẻ.