Điều ít biết về 'trùm cuối' điển trai phim không tặc đang gây sốt phòng vé Việt

(VTC News) -

Tử chiến trên không là dự án điện ảnh nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim đã vượt Mưa đỏ để dẫn đầu số lượng vé bán ra trong ngày, thu về hơn 95 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu (tính đến sáng 24/9).

Thuộc thể loại hành động - kịch tính do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng.

Ngoài nội dung, sự tham gia của dàn diễn viên điển trai, hình thể đẹp cũng là yếu tố hấp dẫn khán giả. Trong số đó, Lợi Trần chính là nhân vật tạo được ấn tượng nhất trong phim.

Vai diễn của Lợi Trần trong "Tử chiến trên không" gây được ấn tượng.

Trong Tử chiến trên không, Lợi Trần vào vai Hải - hành khách đĩnh đạc, yêu thương vợ con. Anh cùng tham gia phối hợp với các phi hành đoàn để bảo vệ chuyến bay khỏi không tặc. Tuy nhiên thân phận thật của Hải còn là cả câu chuyện dài với cú "lật mặt" khiến nhiều người xem bất ngờ.

Từng có nền tảng võ thuật, Lợi Trần được ưu ái cho những vai diễn hành động. Với nhân vật Hải, anh vừa mang đến sự chân thực trong những pha ra đòn vừa cho thấy sự biến chuyển cảm xúc rõ ràng.

Lợi Trần gây ấn tượng bởi vẻ ngoài phong trần và khả năng diễn xuất chắc chắn.

Lợi Trần sinh năm 1990, sở hữu gương mặt nam tính, phong trần, đậm chất điện ảnh. Ít ai biết rằng Lợi Trần trưởng thành từ lò võ, từng là "cao thủ boxing". Từ năm 13 tuổi, anh kiếm sống từ võ đài, tham gia các giải đấu và giành được một số huy chương.

Với lợi thế biết võ cộng thêm chiều cao tốt, ngoại hình đậm chất điện ảnh, Lợi Trần quyết tâm gia nhập làng giải trí. Nhờ vậy nên khi đóng các cảnh quay hành động anh đều được giới chuyên môn đánh giá cao.

Vai diễn cẩm y vệ Trương Ngọc Đai - cận thần trung tín của vua Thiệu Trị trong phim cổ trang Phượng Khấu (2019) - giúp Lợi Trần được chú ý nhờ ngoại hình ấn tượng và giỏi võ.

Sau đó, Lợi Trần tiếp tục để lại ấn tượng giả qua vai diễn trong các phim như Giao lộ 8675, Lật mặt 2, 789Mười,... Đặc biệt, vai Thập Bát Ca trong web drama Bi Long đại ca gắn liền với tên tuổi của anh, giúp anh có nhiều người hâm mộ.

Lợi Trần xuất phát điểm là một võ sĩ boxing chuyên nghiệp.

Ít ai ngờ Lợi Trần chính là người từng được chính nhà sản xuất Mưa đỏ mời casting vai Quang (Steven Nguyễn đóng), sau đó thành công trải qua các vòng casting và được nhận vai. Đáng tiếc sau đó, Lợi Trần phải từ bỏ vai diễn vì lý do gia đình, khi bố anh mới mất còn mẹ thì bệnh nặng. Điều đó khiến nam diễn viên đành gác lại hoài bão để lo cho mẹ.

Ngoài đời, Lợi Trần trung thành với phong cách mạnh mẽ. Nam diễn viên hay tập gym, pickleball và thường xuyên khoe cơ thể 6 múi trên mạng xã hội.

Dù không còn theo nghiệp võ, Lợi Trần vẫn duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc, siêng năng rèn luyện cơ thể. Chính điều này giúp anh có vóc dáng săn chắc, sẵn sàng vào những vai đòi hỏi yếu tố hành động với cường độ cao.

Dẫu vậy, việc gặp chấn thương vẫn khó tránh khỏi. Nam diễn viên từng bị chấn thương gãy xương mũi, lệch vách ngăn trái vào năm 2020.

Thân hình săn chắc của Lợi Trần.

Với diễn xuất bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể ấn tượng, Lợi Trần đã thể hiện được sự phức tạp trong tâm lý nhân vật. Mỹ nam sinh năm 1990 này được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao hành động mới của điện ảnh Việt.