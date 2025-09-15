Nam MC VTV gây sốt: Từng đạt 9.0 IELTS, tốt nghiệp đại học danh giá ở Australia

(VTC News) -

Kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia Vietnam Today vừa lên sóng trên VTV, phát 24/7 bằng tiếng Anh cùng một số ngôn ngữ phổ biến khác. Kênh nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, không chỉ bởi cách thức thể hiện hiện đại, mà còn bởi đội ngũ MC trẻ trung, chuyên nghiệp.

Trong đó, MC - BTV Lê Hiếu Minh Đức (Dylan Le, sinh năm 1996) trở thành cái tên gây “bão mạng” chỉ sau vài số phát sóng đầu tiên.

BTV Lê Hiếu Minh Đức gây ấn tượng trên bản tin thời sự của kênh Vietnam Today.

Lê Hiếu Minh Đức là biên tập viên nam đầu tiên lên sóng dẫn bản tin thời sự vào lúc 7 giờ sáng của kênh Vietnam Today ngày 7/9. Với chất giọng ấm, phát âm tiếng Anh chuẩn xác và phong thái dẫn tự tin, anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Trên trang cá nhân, Minh Đức chia sẻ niềm tự hào khi trở thành một phần trong “ấn tượng ban đầu” của khán giả quốc tế về hình ảnh một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới.

Anh cho biết: “Tự hào khi trở thành tiếng nói đưa những câu chuyện, hình ảnh mà ekip của kênh Vietnam Today đã dày công sản xuất trong suốt hàng tháng trời qua. Trách nhiệm khi chính mình trở thành một phần trong ấn tượng ban đầu của khán giả quốc tế về Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới.

Sau một ngày quan sát mạng xã hội, báo chí, ghi nhận ý kiến của khán giả, đồng thời cũng để cảm nhận trọn vẹn tất cả những cung bậc cảm xúc của một ngày đặc biệt, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy sự đón nhận nồng nhiệt đối với kênh Vietnam Today.

Từ những lời khen về hình ảnh của kênh, những chương trình thú vị, đến ấn tượng về sự đầu tư chất xám, quy mô của kênh,... điều đó cho thấy, tất cả nỗ lực, khó khăn, vất vả của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. Đối với bản thân, tôi có cảm giác như 6 năm vừa rồi ở VTV giống như cuộc tập dượt nghiêm túc, tất cả để hướng đến khoảnh khắc này. Một nhiệm vụ lớn được giao, và chúng tôi đã vượt qua được những thử thách đầu tiên".

Biên tập viên Lê Hiếu Minh Đức có hai bằng cử nhân về Xã hội học và Nghiên cứu truyền thông tại Đại học Wollongong, Australia.

Lê Hiếu Minh Đức sinh năm 1996, từng học cấp 3 tại trường Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội). Sau đó, anh sang Australia du học ở trường Đại học Wollongong (UOW). Đây là một trong những ngôi trường đại học có chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới. Anh lấy hai bằng cử nhân về Xã hội học và Nghiên cứu truyền thông tại Đại học Wollongong.

Từ thời sinh viên, Đức từng tham gia team Mate Ới TV và được gọi vui là “cậu bé IELTS 9.0”. Năm 2018, anh có 3 tháng thực tập tại Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), phụ trách sản xuất các đoạn phim hoạt hình ngắn cho phim tài liệu. Trải nghiệm này mở ra cơ duyên gắn bó với truyền hình.

Cuối năm 2019, sau khi về nước, Minh Đức nhận được lời mời làm việc tại chính nơi từng thực tập. Với sự đồng điệu trong sứ mệnh và đam mê, anh quyết định gắn bó lâu dài, để rồi trở thành một trong những gương mặt chủ lực của Vietnam Today hiện nay.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, trước thông tin anh từng đạt 9.0 IELTS, nam MC cho biết đó là chuyện từ 10 năm trước: "Thời điểm tôi nhận được điểm IELTS, tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là một công cụ để hoàn thành hồ sơ du học. Vì từ lâu, với tôi, ngôn ngữ sinh ra là để trao đổi và kết nối giữa người với người, và tấm bằng này sẽ giúp đỡ tôi kết nối và tiếp xúc với một nền văn hoá mới", anh chia sẻ.

Lê Hiếu Minh Đức từng đạt số điểm 9.0 IELTS.

Anh thừa nhận, khoảng cách giữa 8.0 và 9.0 IELTS chỉ nằm ở vài câu đúng - sai, bởi vậy mọi thí sinh đạt từ 8.0 trở lên đều rất xuất sắc. Khi du học ở Úc, anh nhanh chóng quên đi con số điểm thi để tập trung vào học tập và nghiên cứu.

Về bí quyết học ngoại ngữ, Đức cho rằng không có con đường tắt. Người học cần tìm được niềm yêu thích, học tiếng Anh chính những chủ đề mình đam mê. Khi coi ngôn ngữ là cầu nối để học hỏi và chia sẻ, bạn sẽ tiến bộ mỗi ngày.

Theo Minh Đức, để trở thành một MC song ngữ, giỏi ngoại ngữ mới chỉ là điều kiện cần. Thách thức lớn nhất là làm sao truyền tải câu chuyện một cách hấp dẫn, khơi gợi cảm xúc và kết nối với khán giả – đặc biệt là khán giả quốc tế, để họ quan tâm hơn đến Việt Nam.

Điều đó chỉ có thể đạt được khi MC có nền tảng kiến thức phong phú, trải nghiệm đa dạng và cơ hội tương tác với nhiều người, từ đó biết lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu các góc nhìn khác nhau.