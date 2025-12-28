Khi tranh Đông Hồ biết bay lượn trong 'Chuyện nhà Tí'

“Chuyện nhà Tí” không chỉ là một vở diễn dành cho thiếu nhi mà còn là lời nhắc nhở ý nghĩa đối với người lớn: trong gia đình, sự yêu thương cần đi kèm với lắng nghe và thấu hiểu. Chính điều đó sẽ giúp các thành viên xích lại gần nhau hơn và xây dựng một mái ấm hạnh phúc.