Khi tranh Đông Hồ biết bay lượn trong 'Chuyện nhà Tí'

Tối 27/12, tại Rạp xiếc Trung ương, Ban tổ chức dự án “Thức cùng di sản”, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Tranh Dân gian Đông Hồ tổ chức thành công sự kiện văn hóa - nghệ thuật “Xiếc họa Đông Hồ”.
Sự kiện “Xiếc họa Đông Hồ” thu hút đông đảo khán giả với hoạt động chính là vở diễn “Ký ức làng Hồ”, trong đó xiếc được sử dụng như ngôn ngữ chủ đạo để kể câu chuyện về dòng tranh dân gian Đông Hồ. Mở đầu là không gian “Đu Quan họ” đầy trữ tình, do bộ đôi NSƯT Thu Hương - NSƯT Thanh Tuấn biểu diễn, đưa người xem trở về không gian với nhịp sống yên bình, đậm đà bản sắc của làng quê Bắc Bộ.
Điểm nhấn của chương trình là vở diễn sân khấu hóa “Chuyện nhà Tí”, nơi các bức tranh Đông Hồ kinh điển được tái hiện bằng ngôn ngữ xiếc giàu tính biểu đạt. Những kỹ thuật nhào lộn, thăng bằng, tung hứng được lồng ghép khéo léo, giúp nhân cách hóa các nhân vật dân gian, biến sân khấu thành không gian nghệ thuật sống động, nơi giá trị truyền thống và cảm quan thẩm mỹ hiện đại giao thoa một cách tự nhiên.
Vở diễn gây ấn tượng bởi lối kể chuyện tự nhiên, lời thoại giản dị, gần gũi với đời sống. Các chi tiết hài hước được xen kẽ khéo léo, tạo không khí vui tươi nhưng vẫn làm nổi bật thông điệp nhân văn. Diễn xuất của các nhân vật giúp khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh, nhìn lại cách mình quan tâm và giao tiếp với con cái.
“Chuyện nhà Tí” không chỉ là một vở diễn dành cho thiếu nhi mà còn là lời nhắc nhở ý nghĩa đối với người lớn: trong gia đình, sự yêu thương cần đi kèm với lắng nghe và thấu hiểu. Chính điều đó sẽ giúp các thành viên xích lại gần nhau hơn và xây dựng một mái ấm hạnh phúc.
“Xiếc họa Đông Hồ” không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho nỗ lực nghiêm túc trong việc tìm kiếm hướng tiếp cận mới cho công tác bảo tồn di sản.
Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tại kỳ họp thứ 20 diễn ra ở Ấn Độ ngày 9/12/2025.
Thông qua mô hình kết hợp giữa xiếc đương đại và tranh dân gian, chương trình đưa ra ý tưởng, mở ra hướng tiếp cận mới trong quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng trong nước và du khách quốc tế, khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, tiếp nối và lan tỏa giá trị di sản.
Điểm đặc biệt của màn nhào lộn trong “Thức cùng di sản” là cách tiết mục được đặt trong không gian văn hóa truyền thống. Âm nhạc, ánh sáng và trang phục mang màu sắc dân gian đã góp phần làm nổi bật tinh thần dân tộc, khiến màn biểu diễn không chỉ mang tính giải trí mà còn truyền tải giá trị nghệ thuật và lịch sử.
Khép lại hành trình 90 phút là sự hòa quyện tuyệt đối giữa cảm quan thẩm mỹ hiện đại và giá trị truyền thống cốt lõi. Trong chương này, ngôn ngữ xiếc đương đại trở nên mạnh mẽ và phóng khoáng hơn, biểu trưng cho sức sống mãnh liệt của tranh Đông Hồ trong dòng chảy thời đại.
Đồng hành cùng chương trình, Báo Điện tử VTC News (đơn vị bảo trợ truyền thông) đã tổ chức chương trình bốc thăm may mắn, tạo điểm nhấn sôi động và kết nối gần gũi với công chúng yêu nghệ thuật.