Thời tiết Tết Nguyên đán mới nhất: Miền Bắc đón không khí lạnh, trời mưa rét

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất nhận định thời tiết Hà Nội và các vùng miền trên cả nước từ nay đến mùng 6 Tết Nguyên đán nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, mua sắm và du xuân của người dân.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, Bắc Bộ hiện nằm trong khối không khí lạnh ẩm nên trời âm u, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn. Miền Nam cũng nhiều mây nhưng là kiểu thời tiết mưa rào. Đây là hiện tượng mưa trái mùa tại khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

"Hai kiểu thời tiết này còn tiếp diễn trong đêm 11 và ngày 12/2. Từ 13/2, trời có thể hửng nắng nhẹ. Tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ ban ngày tăng chậm trong khi nhiệt độ thấp nhất về đêm tăng nhanh 2-3°C trong ngày 13 và 14/2.

Các tỉnh miền Nam từ 13/2 mưa trái mùa giảm, nhiệt độ ban ngày tăng 2-3°C, nhiệt độ ban đêm ít thay đổi", cơ quan khí tượng nhận định.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ khoảng mùng 5 Tết, không khí lạnh mạnh khả năng tràn xuống nước ta, miền Bắc rét trở lại. (Ảnh minh hoạ: Đào Đạt)

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, trong những ngày tới, không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch ra phía Đông. Từ khoảng 13-14/2 khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc, sau bị nén, dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên bởi không khí lạnh ở phía Bắc.

Ngày 14-15/2 (27-28 tháng Chạp), không khí lạnh khả năng được tăng cường yếu trở lại.

Ngoài ra, nhận định thời tiết từ đêm 16-20/2 (đêm 29 đến mùng 4 Tết Nguyên đán), cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, tập trung về sáng và đêm, trong đó, khu Tây Bắc mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-23°C, khu Tây Bắc có nơi trên 26°C. Thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Hà Nội sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20°C, cao nhất dao động 20-23°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không quá lớn, chỉ khoảng 2-3°C.

Từ 21-22/2 (mùng 5 đến mùng 6 Tết), các tỉnh, thành miền Bắc đón không khí lạnh, trời mưa rải rác. Ngày 22/2 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, phía Tây có nơi cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất giảm sâu xuống còn 13-16°C, vùng núi 9-12°C, có nơi dưới 10°C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội 19-22°C, thấp nhất 14-17°C.

Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế từ nay đến 29 tháng Chạp phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ 13/2 trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C, phía Nam có nơi 26-28°C; thấp nhất 18-22°C.

Từ 17-22/2 (mùng 1 đến mùng 6 Tết), các địa phương này có mưa, mưa rào rải rác, trong đó, ngày 20-21/2 mưa vài nơi. Từ 22/2 phía Bắc chuyển rét, phía Nam chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất 22-26°C, phía Nam có nơi 26-28°C, phía Bắc 22/2 dao động 20-23°C. Nhiệt độ thấp nhất 18-22°C, trong đó, phía Bắc đêm 22/2 phổ biến 14-17°C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết thuận lợi hơn trong khoảng thời gian từ 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) khi phổ biến ban ngày trời nắng, đêm mưa rào vài nơi. Phía Bắc thời kỳ từ 17-19/2 và 22/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 22/2 phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-30°C, phía Nam có nơi 30-32°C. Nhiệt độ thấp nhất 21-25°C, phía Bắc đêm 22/2 phổ biến 19-22°C.

Cũng trong khoảng thời gian này, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ 26-30°C, có nơi trên 30°C; thấp nhất 16-20°C, có nơi dưới 16°C, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 29-33°C, có nơi trên 33°C, thấp nhất 21-25°C.