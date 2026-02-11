Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán: Hà Nội tạnh ráo đến mùng 1, sau đó xác suất cao mưa trở lại

(VTC News) -

Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, hiện, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, sau có cường độ ổn định.

Trong 3-10 ngày tới (từ 13-20/2), không khí lạnh cường độ suy yếu và di chuyển lệch ra phía Đông, khoảng 2-3 ngày cuối (18-20/2 tức mùng 2 đến mùng 4 Tết Nguyên đán), không khí lạnh khả năng được tăng cường trở lại.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhiệt độ ở Hà Nội ngày 11/2 tương đương ngày 10/2, dao động 20-23°C vào ban ngày. Từ 12 đến 17/2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), thời tiết chủ đạo ở Hà Nội là tạnh ráo. Từ 18/2 (mùng 2 Tết) khả năng mưa và mưa nhỏ trở lại xác suất khá cao.

Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin mới nhất thời tiết từ nay đến mùng 6 Tết Nguyên đán. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Nhận định thời tiết từ đêm 12/2 đến 22/2 (đêm 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán), cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó khoảng sáng 18/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Từ 21-22/2, khu vực này mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Trong đó, ngày mùng 5 và mùng 6 Tết, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung về chiều tối.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Mùng 5 và mùng 6 Tết, Nam Bộ đề phòng mưa rào và dông trái mùa cục bộ lúc chiều tối, đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 11-20/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, sáng 11/2 và từ khoảng 18/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất 21-24°C, trong đó, ngày 12-17/2 phổ biến 23-26°C.

Thấp nhất 16-19°C. Từ 21-22/2 (tức mùng 5 đến mùng 6 Tết) Mưa rải rác, trời chuyển rét. Cao nhất 20-22°C.

Thấp nhất 14-16°C.

Thời tiết Bắc Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 11-20/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng Đông Bắc Bộ ngày 11/2 và từ khoảng 18/2 sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét. Cao nhất 20-24°C, ngày 12-17/2 là 23-26°C, khu Tây Bắc 26-29°C.

Thấp nhất 16-20°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Từ 21-22/2 (tức mùng 5 đến mùng 6 Tết) Mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Cao nhất 19-22°C, phía Tây có nơi cao hơn.

Thấp nhất 13-16°C, vùng núi 9-12°C, có nơi dưới 10°C.

Thời tiết Thanh Hoá đến TP Huế

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 11-20/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) Mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất 22-26°C, phía Nam có nơi trên 26°C.

Thấp nhất 18-22°C. Từ 21-22/2 (tức mùng 5 đến mùng 6 Tết) Có mưa, mưa rào rải rác. Phía bắc trời chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Cao nhất 21-24°C, phía Nam có nơi cao hơn.

Thấp nhất 14-17°C, có nơi thấp hơn.

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 11-20/2 (từ 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Trong đó, ngày và đêm 11/2, phía Đông Gia Lai đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cao nhất 25-29°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Thấp nhất 21-25°C. Từ 21-22/2 (từ mùng 5 đến mùng 6 Tết) Mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung về chiều tối. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Cao nhất 26-29°C, có nơi cao hơn.

Thấp nhất 19-22°C.

Thời tiết cao nguyên Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 11-20/2 (từ 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) Ít mưa, ngày trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Cao nhất 25-29°C, có nơi trên 30°C.

Thấp nhất 16-20°C, có nơi dưới 16°C. Từ 21-22/2 (từ mùng 5 đến mùng 6 Tết) Phổ biến ngày nắng, phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất 27-30°C.

Thấp nhất 16-19°C, có nơi thấp hơn.

Thời tiết Nam Bộ