Máy bay dân dụng bị bắn khi hạ cánh ở Indonesia, 2 người thiệt mạng

(VTC News) -

Cảnh sát Indonesia ngày 11/2 cho biết một máy bay chở khách đã bị các tay súng chưa rõ danh tính tấn công khi đang hạ cánh xuống khu vực Papua.

Người phát ngôn cảnh sát khu vực, ông Cahyo Sukarnito, cho biết chiếc máy bay Cessna Caravan của hãng hàng không Smart Air chở 13 hành khách cùng tổ lái đã hạ cánh xuống sân bay Korowai, huyện Boven Digoel, tỉnh Nam Papua vào khoảng 11h17 sáng theo giờ địa phương thì xảy ra vụ việc.

Khi nghe thấy tiếng súng, phi hành đoàn và hành khách nhanh chóng rời khỏi máy bay và chạy vào khu rừng gần sân bay để trú ẩn. Cơ trưởng và cơ phó được xác nhận đã thiệt mạng, trong khi toàn bộ hành khách đều an toàn.

Phi hành đoàn và hành khách nhanh chóng rời khỏi máy bay để tìm nơi trú ẩn an toàn. (Nguồn: AsiaOne)

Hiện nhà chức trách chưa xác định được nhóm hoặc cá nhân đứng sau vụ tấn công. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân.

Theo Reuters, Papua đã trải qua nhiều thập kỷ căng thẳng âm ỉ giữa lực lượng an ninh và các nhóm nổi dậy, bắt nguồn từ cuộc bỏ phiếu năm 1969 do Liên Hiệp Quốc giám sát, khi vùng đất giàu tài nguyên này được đặt dưới quyền kiểm soát của Indonesia một cách gây tranh cãi.

Hãng hàng không Smart Air hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Trước đó, ngày 27/1, một máy bay của hãng Smart Air cũng đã rơi xuống vùng biển ven bờ huyện Nabire, tỉnh Trung Papua, khi đang trên hành trình tới huyện Kaimana. Trên máy bay có tổng cộng 15 người gồm hành khách và phi hành đoàn.

Cảnh sát trưởng Nabire, ông Samuel Tatiratu, vụ việc may mắn không xảy ra thương vong. Toàn bộ hành khách và tổ lái trên máy bay đều an toàn.