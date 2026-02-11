Máy bay chở 55 người trượt khỏi đường băng lao ra biển

(VTC News) -

Theo hãng tin AP, sự cố xảy ra tại sân bay quốc tế Aden Abdulle ở thủ đô Mogadishu, Somalia. Máy bay chở khách với 55 người trên khoang trượt khỏi đường băng tại sân bay chính của Somalia và dừng lại ở vùng nước nông gần bãi biển trong lúc hạ cánh khẩn cấp vào sáng 10/2.

Chiếc máy bay thuộc hãng Starsky Aviation gặp trục trặc kỹ thuật khoảng 15 phút sau khi cất cánh và buộc phải quay lại để hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay chở 55 hành khách trượt khỏi đường băng lao xuống Ấn Độ Dương. (Ảnh: AP)

Tổng giám đốc hãng hàng không, ông Ahmed Nur, cho biết máy bay đã “trượt quá đường băng” trước khi dừng lại ở khu vực bờ biển Ấn Độ Dương gần sân bay. Toàn bộ 50 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn được sơ tán an toàn. “Không có thương tích, không có thiệt hại về người", ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Giao thông Somalia, ông Mohamed Farah Nuh, xác nhận lực lượng cứu hộ đã kiểm tra và đảm bảo an toàn cho tất cả những người trên máy bay. Ông cho biết chỉ có máy bay bị hư hại và nguyên nhân sự cố sẽ được điều tra đầy đủ.

Theo ông Ahmed Moalim, Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Somalia, chuyến bay khi đó đang trên đường đến thành phố Gaalkacyo ở phía bắc nước này thì phát sinh sự cố kỹ thuật. Trong quá trình cố gắng hạ cánh trở lại, máy bay mất kiểm soát hướng di chuyển, trượt khỏi đường băng và lao ra khu vực ven biển.

Hiện giới chức Somalia đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hãng hàng không tại Somalia đã ca ngợi phi công sau khi ông thực hiện cú hạ cánh khẩn cấp này.

Hãng Starsky Aviation cho biết sự bình tĩnh và phản ứng nhanh chóng của phi công đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn cho 50 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Các chuyên gia hàng không nhận định rằng trong những tình huống nguy cấp, kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng ra quyết định trong tích tắc của phi công là yếu tố quyết định, bên cạnh sự phối hợp hiệu quả của tổ bay và lực lượng cứu hộ mặt đất.