Hành khách liên tục cởi đồ, đòi nhảy khỏi máy bay

(VTC News) -

Một chuyến bay quốc tế của Air Asia từ Nha Trang (Việt Nam) đi Bangkok (Thái Lan) đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một hành khách nói tiếng Nga có hành vi mất kiểm soát, cởi bỏ quần áo, lớn tiếng đe dọa tiếp viên và tuyên bố sẽ nhảy khỏi máy bay.

Hành khách của Air Asia chỉ còn mặc đồ lót, lao khỏi máy bay ngay sau khi hạ cánh. (Nguồn: Mothership)

Theo truyền thông Nga, người đàn ông chưa rõ danh tính bắt đầu “có biểu hiện bất thường” ngay sau khi cất cánh. Trang Readovka cho biết hành khách này, nhiều khả năng đã uống rượu, thậm chí còn thách thức tiếp viên “đấu tay đôi”.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người này quát bằng tiếng Anh: “Đừng chạm vào tôi”, đồng thời yêu cầu tổ bay mở cửa. Sau đó, ông ta chuyển sang chửi bới bằng tiếng Nga, đòi tiếp viên “mở ngay cửa máy bay” và gào lên rằng “họ muốn chúng ta chết ở đây”. Có thời điểm, người đàn ông còn tuyên bố trước toàn bộ khoang hành khách rằng mình sẽ nhảy khỏi phi cơ.

Một kênh Telegram dẫn lời các nhân chứng cho hay, người này làm quen một hành khách khác trên chuyến bay rồi trở nên kích động, liên tục ra vào nhà vệ sinh. Khi bị tiếp viên nhắc nhở, ông ta đòi xuống máy bay, la hét và tìm cách gây gổ với tổ bay. Bất chấp nỗ lực trấn an của hành khách xung quanh, người đàn ông, lúc này chỉ còn mặc mỗi đồ lót, chạy quanh khoang và tìm cách rời khỏi máy bay.

Nguồn: The Sun

Khi máy bay hạ cánh, người đàn ông lao ra khỏi cửa máy bay, nhảy xuống trước khi cầu thang được lắp đặt, khiến ông ta bị chấn thương ở chân. Cảnh sát Thái Lan sau đó khống chế và bắt giữ người này. Theo báo Shot, hành vi gây rối của “du khách bán khỏa thân” là nguyên nhân trực tiếp khiến chuyến bay phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp.

Chuyến bay ban đầu dự kiến đáp xuống Sân bay Quốc tế Don Mueang.

Trước đó, hồi tháng 2 năm ngoái, một sự cố tương tự từng xảy ra trên chuyến bay từ Khabarovsk (Nga) đến Phuket (Thái Lan), khi một nữ hành khách uống rượu, cởi quần áo giữa chuyến và có hành vi không phù hợp với người xung quanh. Người này sau đó bất tỉnh, buộc tiếp viên phải giữ cô ngồi yên cho đến khi máy bay hạ cánh.