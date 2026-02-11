Xả súng ở Canada, ít nhất 10 người chết

(VTC News) -

Reuters dẫn nguồn từ CBC News cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, Canada, vào ngày 12/2. Nghi phạm nổ súng nằm trong số người chết.

Hình ảnh tại hiện trường.

CBC cho biết lực lượng chức năng phát hiện 6 nạn nhân tử vong bên trong một trường trung học. Ngoài ra, 2 người khác được tìm thấy đã chết tại một ngôi nhà mà cảnh sát tin là có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Một nạn nhân nữa tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện. Nghi phạm nổ súng trước đó cũng được xác nhận là đã chết.

Bên cạnh các trường hợp tử vong, khoảng 25 người khác đang được kiểm tra và đánh giá tình trạng thương tích tại một cơ sở y tế địa phương, theo thông tin từ cảnh sát mà CBC News dẫn lại.

Hiện giới chức Canada chưa công bố thêm chi tiết về động cơ gây án cũng như danh tính các nạn nhân.

(Tiếp tục cập nhật)