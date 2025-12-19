Mỹ: Nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Brown tự sát

(VTC News) -

Ngày 18/12 (giờ địa phương), thi thể Claudio Valente (48 tuổi) - nghi phạm xả súng tại Đại học Brown được phát hiện cạnh một chiếc túi đeo và hai khẩu súng trong nhà kho ở thị trấn Salem, bang New Hampshire. Hãng tin AP dẫn lời quan chức thực thi pháp luật thông tin thêm người này cũng bị tình nghi sát hại giáo sư Nuno Loureiro của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) hai ngày sau vụ xả súng tại Đại học Brown.

Văn phòng Công tố viên Mỹ khu vực New Hampshire cũng đưa ra thông cáo báo chí cho biết kẻ xả súng tại Đại học Brown và kẻ sát hại giáo sư Loureiro là cùng một người.

Cảnh sát vẫn đang tiến hành khám xét hiện trường. (Ảnh: Reuters)

"Kẻ xả súng đã chết và không còn mối đe dọa nào đối với công chúng nữa. Ông ấy tự kết liễu đời mình vào tối nay", Oscar Perez, cảnh sát trưởng thành phố Providence cho hay.

Tổng chưởng lý bang Rhode Island, Peter Neronha tiết lộ thêm nghi phạm có tư cách thường trú hợp pháp vào tháng 9/2017. Giới chức trách tin Valente hành động một mình.

Theo ông Perez, nguồn tin từ một người đối chất với Valente bên trong nhà vệ sinh thuộc khuôn viên Đại học Brown giúp cảnh sát tìm ra chiếc xe mà anh ta thuê từ một công ty ở Massachusetts. Tại đó, cảnh sát thu được đoạn phim ghi hình của cửa hàng, Valente mặc bộ quần áo giống với ngày xả súng tại Đại học Brown cũng như tìm thấy tên hắn ta trên hợp đồng thuê nhà.

Hiện tại, các nhà điều tra chưa xác định lí do tại sao Valente lại thực hiện vụ xả súng hoặc tại sao hắn lại chọn tòa nhà sinh viên đang làm bài thi để thực hiện vụ việc.

“Tôi không nghĩ chúng ta có manh mối để xác định được lý do tại sao hắn ta lại thực hiện vụ xả súng ở thời điểm bây giờ hay tại sao lại xả súng ở Đại học Brown hoặc tại sao lại là những học sinh này, tại sao lại là lớp học này. Điều đó thực sự là một bí ẩn đối với chúng tôi", ông Neronha nói.

Hôm 13/12, vụ xả súng xảy ra tại Đại học Brown, bang Rhode Island khiến hai sinh viên thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương. Cảnh sát bắt một người đàn ông ngay sau sự việc, nhưng sau đó trả tự do vì xác định người này không liên quan.