Xả súng tại Australia: Nghi phạm là hai cha con, ít nhất 15 người thiệt mạng

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi họp báo, Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales, ông Mal Lanyon, cho biết nghi phạm là hai cha con, trong đó người 50 tuổi bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường, người 24 tuổi hiện được điều trị tại bệnh viện. Trước đó, cảnh sát từng thông báo đang truy tìm khả năng có nghi phạm thứ ba, nhưng ông Lanyon sau đó khẳng định điều này không còn đúng.

“Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi không còn tìm kiếm bất kỳ đối tượng gây án nào khác”, ông nói.

Nghi phạm vụ xả súng tại Australia là hai cha con, ít nhất 15 người thiệt mạng.

Theo các quan chức tình báo Mỹ được thông báo về cuộc điều tra, nghi phạm 24 tuổi được xác định là Naveed Akram người Pakistan. Danh tính của người cha chưa được công bố, song nhà chức trách cho biết ông ta sở hữu súng hợp pháp.

Ông Lanyon cho biết thêm, cảnh sát thu giữ sáu khẩu súng được cấp phép tại hiện trường. Nghi phạm 50 tuổi đã có giấy phép sử dụng súng trong khoảng 10 năm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thiết bị nổ tự chế trong một chiếc xe liên quan đến các nghi phạm.

“Chúng tôi sẽ làm rõ động cơ đứng sau vụ tấn công này, và đây là một phần quan trọng của cuộc điều tra”, ông Lanyon nhấn mạnh.

Thời điểm xảy ra vụ xả súng, hơn 1.000 người đang tập trung tại bãi biển Bondi. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết các tay súng cố ý nhắm vào cộng đồng Do Thái đúng vào ngày đầu tiên của lễ Hanukkah.

Vụ tấn công tại bãi biển nổi tiếng này khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 40 người bị thương, trong đó có hai cảnh sát và ba trẻ em, theo thông tin từ giới chức Australia. Các nạn nhân có độ tuổi từ 10 đến 87.

Trong số những người bị thương có Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, một người bán trái cây. Theo AFP, ông al Ahmed bị bắn khi cố gắng đối đầu với một trong các tay súng và giằng được vũ khí khỏi tay đối tượng.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông al Ahmed lao ra từ phía sau chiếc xe đỗ dọc đường Campbell Parade – con đường chính chạy song song với bãi biển Bondi – khống chế một nghi phạm vừa nổ súng và tước vũ khí của người này.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hành động dũng cảm của ông al Ahmed “cứu sống rất nhiều người".