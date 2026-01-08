Bộ Công an thông tin việc bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV

(VTC News) -

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

"Vì vậy, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội được xác định là yêu cầu cao nhất. Bộ Công an xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất của lực lượng Công an trong những tháng đầu năm 2026", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản. (Ảnh: Minh Đức)

Mục tiêu xuyên suốt được Bộ Công an quán triệt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội XIV và các hoạt động liên quan. Triển khai các biện pháp chặt chẽ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường của Nhân dân và hoạt động chung của xã hội.

Để thực hiện mục tiêu này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng ban hành kế hoạch của Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV từ tháng 5/2025, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương huy động tổng thể các nguồn lực, biện pháp để thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, các Tiểu ban Đại hội và kế hoạch của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự của Bộ Công an do một Thứ trưởng trực tiếp phụ trách, với sự tham gia của các lực lượng Công an trên toàn quốc.

Theo Thiếu tướng Toản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung trọng điểm tại Hà Nội, TP.HCM và các địa điểm diễn ra các hoạt động, sự kiện của Đại hội XIV, nơi ăn ở, sinh hoạt của các đại biểu.

Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động dự báo, xử lý các tình huống phát sinh; sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, biện pháp và tổ chức diễn tập để bảo đảm chủ động trong mọi tình huống.

Lực lượng Công an tập trung cao độ công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng Đại hội để chống phá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đưa tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến Đại hội.

"Vừa rồi, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đối tượng nước ngoài", đại diện Bộ Công an nói.

Bộ Công an đồng thời triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ và quản lý chặt chẽ an ninh, trật tự. Các cao điểm này được triển khai xuyên suốt trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng và kéo dài qua dịp Tết Nguyên đán.

Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Công an với Quân đội, các bộ, ngành, địa phương, các Tiểu ban tổ chức Đại hội và lực lượng chức năng các nước cũng được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm chủ động cao nhất cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đến thời điểm hiện nay, môi trường an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV cơ bản được bảo đảm. Lực lượng Công an tiếp tục tập trung cao độ triển khai các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và các Ban Chỉ đạo, Tiểu ban Trung ương.

"Dự kiến sáng 10/1, Bộ Công an sẽ tổ chức lễ ra quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình", Thiếu tướng Toản thông tin.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội, các bộ, ngành, địa phương và sự tham gia của quần chúng Nhân dân, lực lượng Công an sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.