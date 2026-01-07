Thường trực Ban Bí thư: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ nhân sự Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Nội dung trên được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đưa ra khi phát biểu kết luận buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ngày 7/1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, thời gian từ nay tới Đại hội không còn nhiều, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Về những nhiệm vụ cụ thể, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về Đại hội XIV của Đảng, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động; khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, niềm tự hào và khát vọng cống hiến, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, thống nhất cao trước, trong và sau Đại hội.

Qua đó, để Đại hội XIV thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là dấu mốc chiến lược mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; giữ vững trận địa tư tưởng, nhất là trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ để tổ chức thành công Đại hội XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiến độ, chất lượng và bảo đảm an toàn tuyệt đối đối với các nhiệm vụ được phân công.

Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên chủ động phối hợp, đôn đốc, kiểm tra; báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý kịp thời những tình huống, vấn đề phát sinh, bảo đảm Đại hội XIV thành công tốt đẹp.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Điều lệ Đảng và Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam bám sát nội dung tham luận, ý kiến đóng góp đối với các văn kiện tại Đại hội; tiếp thu, hoàn thiện các văn kiện theo đúng tinh thần Đại hội.

"Tiểu ban Nhân sự, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ nhân sự, tài liệu liên quan; phối hợp hoàn thiện báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động trước, trong và sau Đại hội, các hoạt động chào mừng Đại hội; thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục rà soát tổng thể các đầu việc, tài liệu, văn bản phục vụ Đại hội XIV và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, tình huống bất thường; hằng ngày báo cáo đồng chí Thường trực Ban Bí thư về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, kịp thời, quyết tâm hoàn thành dứt điểm các nhóm nhiệm vụ quan trọng trước ngày 15/1; triển khai nghiêm túc, bài bản, kỷ cương, khoa học, chặt chẽ các nhóm nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trước, trong và sau Đại hội, không để xảy ra sai sót.