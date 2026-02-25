Tức nổ phổi vì nhân viên nghỉ việc sau khi nhận thưởng Tết

(VTC News) -

"Vừa mới nhận thưởng Tết xong đã có mấy nhân viên nghỉ việc, giới trẻ giờ vô ơn thế nhỉ?", bạn tôi - chủ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ - bức xúc nói trong buổi cà phê đầu năm mới, không giấu nổi sự thất vọng.

Việc làm ăn không dễ dàng. Để có được khoản thưởng ấy, anh phải vật lộn cân đối dòng tiền thu - chi với hy vọng giữ chân người làm và tạo động lực cho năm mới. Thế nhưng, đáp lại tâm huyết đó là những tờ đơn nghỉ việc được gửi đi một cách chóng vánh. Phòng kinh doanh 5 người thì 3 người xin nghỉ, khiến anh không kịp trở tay.

Đánh rằng đi hay ở là quyền của người lao động, nhưng nếu nhìn từ góc độ doanh nghiệp, nhân viên chờ nhận thưởng Tết rồi nghỉ là vấn đề gây khó khăn không nhỏ. Không khó hiểu khi người sử dụng lao động coi đây là hành động thiếu tử tế, thấu cảm.

Tình trạng nhân sự kéo nhau nghỉ việc đồng loạt sau Tết là cơn đau kéo dài của nhiều doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: AI)

Khi nhân viên nhận lấy phần "ngọt" rồi lập tức rời đi, để lại một khoảng trống nhân sự mênh mông ngay đầu năm mới, người chủ chắc chắn cảm thấy mình bị phản bội về mặt niềm tin, bênh cạnh thiệt hại về mặt kinh tế.

Nhiều bạn trẻ cho rằng thưởng Tết là khoản tiền được chi trả cho những đóng góp của họ trong suốt một năm đã qua, chứ không phải là khoản "đặt cọc" cho tương lai. Theo logic này, khi họ đã hoàn thành trách nhiệm của năm cũ, có quyền nhận lấy phần thưởng xứng đáng và tự do lựa chọn một khởi đầu mới vào năm sau. Thế nhưng, họ lại chưa từng đặt cương vị của mình vào vị trí người quản lý để thấu hiểu, cảm thông.

Nhiều nhân sự chọn cách ra đi nhanh nhất có thể. Tháng trước khi nghỉ, họ chỉ làm việc, bào giao cho có. Quá đáng hơn như trong trường hợp của bạn tôi, người lao động còn rủ nhau nghỉ hàng loạt gây phản ứng tiêu cực trong kinh doanh.

Thật ra, điều mà những người làm quản lý hay chủ doanh nghiệp mong mỏi nhất không phải là sự gắn bó vĩnh viễn, mà là sự tử tế trong cách hành xử lúc chia tay.

Trong bối cảnh thị trường lao động hiện đại, việc nhân sự tìm kiếm cơ hội mới để phát triển sự nghiệp là điều hết sức bình thường và đáng được tôn trọng. Không ai có thể ép buộc một cá nhân phải làm việc mãi tại một công ty nếu họ cảm thấy không còn phù hợp hoặc đã tìm thấy chân trời mới tốt hơn. Tuy nhiên, giá trị của một con người không chỉ nằm ở năng lực chuyên môn khi đang tại vị, mà còn thể hiện rõ nét nhất qua cách họ chọn rời đi.

Lời thông báo sớm, đúng quy trình, hỗ trợ đến phút cuối hay thậm chí chờ tìm được người thay rồi mới nghỉ không chỉ đơn thuần là tuân thủ hợp đồng lao động, mà còn là sự thấu cảm dành cho những người ở lại.

Doanh nghiệp cũng cần đủ quỹ thời gian để đăng tin tuyển dụng, sàng lọc ứng viên và sắp xếp người bàn giao công việc. Nếu nhân sự trước Tết còn hứa hẹn, sau Tết đã nộp đơn, thời gian 1 tháng bàn giao cũng là rất khó để tìm người phù hợp.

Điều này giúp bộ máy không bị hẫng hụt, các dự án dang dở không bị đình trệ và đồng nghiệp xung quanh không phải gánh thêm áp lực quá tải một cách đột ngột. Sự chuyên nghiệp này giúp người lao động giữ vững uy tín cá nhân và để lại một hình ảnh đẹp trong mắt đơn vị cũ.

Vậy nên, khi tiếp cận vấn đề nhận thưởng Tết xong nghỉ việc, chúng ta nên linh hoạt, cùng hỗ trợ nhau, hơn là căng thẳng theo hướng ai cũng nghĩ mình đúng. Trong công việc, ngoài cái lý cũng có cái tình.

Sau cùng, câu chuyện "thưởng Tết xong rồi nghỉ" không nên chỉ dừng lại ở việc đổ lỗi cho tính cách hay thế hệ. Đó là một tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa chủ và nhân viên cần tôn trọng lẫn nhau.

Người chủ cần hiểu rằng lòng trung thành không thể mua được bằng tiền thưởng, còn người lao động cũng không nên ra đi mặc kệ công ty cũ ra sao thì ra.

Sự chân thành trong giao đãi vẫn là nền tảng bền vững nhất. Một thị trường lao động lành mạnh là nơi mà người đi và người ở đều có thể nhìn nhau mỉm cười, thay vì để lại những tiếng thở dài và những câu hỏi về lòng tử tế như anh bạn của tôi.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.