Ngày vía thần Tài mùng 10 tháng Giêng từ lâu đã trở thành một dấu mốc quen thuộc trong đời sống tín ngưỡng của người Việt, đặc biệt với giới kinh doanh, buôn bán. Theo quan niệm dân gian, thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc, của cải, mang lại tài lộc và sự hanh thông trong làm ăn. Vì vậy, vào ngày này, nhiều gia đình, cửa hàng và doanh nghiệp đều chuẩn bị lễ cúng trang trọng, với mong muốn khởi đầu năm mới thuận lợi, buôn may bán đắt, công việc suôn sẻ.

Năm 2026, việc chuẩn bị mâm cúng ngày vía thần Tài vẫn giữ theo những nghi thức truyền thống, với các lễ vật cơ bản thể hiện sự thành tâm và ước nguyện về một năm đủ đầy.

Mâm cúng ban thờ ngày vía thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch. (Ảnh: Tuệ Lâm)

Mâm cúng ngày vía thần Tài 2026 gồm những gì?

Theo quan niệm, mâm cúng vía thần Tài thường bao gồm các lễ vật sau:

Hoa tươi: Trên bàn thờ thần Tài thường đặt một bình hoa tươi, phổ biến là hoa cúc hoặc hoa đồng tiền. Hoa tươi tượng trưng cho sức sống, sự phát triển và thịnh vượng, đồng thời tạo không gian trang nghiêm, tươi sáng cho nơi thờ cúng.

Nến hoặc đèn dầu: Ánh sáng từ nến hay đèn dầu là yếu tố không thể thiếu trong các nghi lễ truyền thống. Theo quan niệm dân gian, ánh sáng tượng trưng cho sự soi đường, xua tan u tối, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ.

Hương (nhang): Thắp hương là nghi thức quan trọng trong đời sống tâm linh người Việt. Làn khói hương được xem là cầu nối giữa con người và thần linh, thể hiện lòng thành kính và mong muốn được chứng giám.

Trái cây: Mâm ngũ quả gồm năm loại trái cây khác nhau, được lựa chọn cẩn thận. Con số năm tượng trưng cho ngũ phúc: phú, quý, thọ, khang, ninh, những điều tốt đẹp mà gia chủ mong cầu cho gia đình và công việc trong năm mới.

Nước: Một ly nước sạch đặt trên bàn thờ biểu trưng cho sự tinh khiết, minh bạch, những yếu tố quan trọng trong đời sống và hoạt động kinh doanh.

Gạo và muối: Hai bát gạo và muối thường được đặt cạnh nhau, tượng trưng cho sự no đủ, sung túc và nền tảng ổn định của mỗi gia đình.

Tiền vàng mã: Đây là lễ vật mang tính biểu trưng, thể hiện ước vọng về tiền tài, của cải và sự bảo hộ trong làm ăn.

Bánh kẹo và rượu: Một ít bánh kẹo cùng ly rượu được bày trên mâm cúng như lời chúc cho sự ngọt ngào, thuận hòa trong các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ kinh doanh.

Mâm cúng vía thần Tài người miền Nam có món cá lóc nướng. (Ảnh: Tuệ Lâm)

Bên cạnh các lễ vật cơ bản, phần cỗ mặn cũng rất quan trọng trong mâm cúng ngày vía thần Tài. Tùy điều kiện kinh tế từng gia đình và phong tục từng vùng miền, các món ăn có thể khác nhau.

Tại miền Nam, theo truyền thống, ngoài các lễ vật kể trên, mâm cúng đầy đủ thường không thể thiếu món cá lóc nướng. Trong khi đó, ở miền Trung, đặc biệt tại Huế, nhiều gia đình chuẩn bị lưỡi heo hoặc mép bò cho lễ cúng ngày vía thần Tài.

Đáng chú ý, trong mâm cúng ngày này thường có bộ tam sên (còn gọi là tam sinh hay tam sanh). Bộ lễ vật gồm ba loại thực phẩm đại diện cho các loài trong tự nhiên: một miếng thịt heo (đại diện cho Thổ, loài sống trên đất), một quả trứng luộc (đại diện cho Thiên, loài sinh ra từ trời), và ba con tôm hoặc một con cua (đại diện cho Thủy, loài sống dưới nước).

Ý nghĩa của bộ tam sên không chỉ dừng lại ở yếu tố vật chất. Đây còn là biểu trưng cho sự hòa hợp của ba yếu tố thiên – địa – thủy trong tự nhiên. Thông qua đó, người dân bày tỏ sự trân trọng những sản vật thiên nhiên ban tặng, đồng thời gửi gắm mong ước về một năm mới may mắn, thuận lợi và thịnh vượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ tam sên gồm tôm, cua, thịt quay, trứng. (Ảnh: Loan Vo)

Văn khấn cúng ngày vía thần Tài

Bên cạnh việc chuẩn bị mâm lễ và lựa chọn thời điểm cúng phù hợp, bài văn khấn cũng được nhiều gia đình quan tâm. Theo sách “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”, hiện có ba bài văn khấn cúng thần Tài thường được sử dụng trong ngày vía thần Tài. Nội dung các bài khấn chủ yếu thể hiện lòng thành, lời cầu chúc cho công việc hanh thông, tài lộc ổn định và gia đạo bình an.

Bài văn khấn cúng thần Tài số 1

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy thần Tài vị tiền. Con kính lạy các ngài thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…

Ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài tiền vị. Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài cúng thần Tài số 2

Kính lạy: Thần linh Thổ địa, Phúc đức Chính thần, Tài thần (nếu làm ở nơi kinh doanh, hay ngoài sân), gia tiên họ.., bà cô ông mãnh, chư vị tiên linh (nếu làm trong nhà, ở ban thờ gia tiên thì thêm phần này).

Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ

Chúng con là…

Ngụ tại…

Chúng con thành tâm, bày biện hương hoa, nghi lễ cung trần, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Kính xin phù hộ độ trì, con cháu mạnh khỏe, gia đạo bình an, phát tài phát lộc, sở cầu như ý.

Bài văn khấn cúng thần Tài số 3

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Đất

Kính lạy quan Đương niên Hành khiển, Tề vương Hành khiển, Ngũ miếu Hành binh chi thần.

Kính lạy các ngài Thành hoàng Bản cảnh chư vị đại vương.

Kính lạy ông Địa – thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, các vị tiền chủ hậu chủ.

Con tên là...

Năm sinh...

Cửa hàng tại địa chỉ...

Hôm nay là ngày 10 tháng giêng năm Bính Ngọ.

Tín chủ con thành tâm sắm sửa, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Trước bàn thờ chư vị tôn thần, tín chủ con chắp tay kính cẩn.

Khấu xin Thành hoàng bản địa, ông Địa – thần Tài chứng minh cho tâm lành khấn vái, xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời gian qua, cho chúng con kinh doanh buôn bán lo toan công việc tại nhà này xứ này.

Hôm nay tân niên xuân tiết, nhân cát nhật cát nguyệt cát niên, tín chủ con có chút lòng thành dâng lên chư vị. Trước bàn thờ chư vị tôn thần, tín chủ con kính cẩn tấu trình.

Xin chư vị khai ân cho chúng con được khai phúc khai lộc, khai vận khai hoa cho cả năm mưa thuận gió hoà, công việc ổn thoả. Lòng người yên ả, nô bộc thuận hoà.

Cho con buôn may bán đắt, nức tiếng gần xa, hữu xạ tự nhiên hương mà vô hạn tai ương tán.

Không dám mơ những cao xa vọng tưởng. Chỉ mong công sức được ra thành quả. Cố gắng được ra thành tựu. Chăm chỉ được tới hồi thành công. Thêm chút vận may mà có thêm lộc rơi lộc rụng.

Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ việc âm chưa thấu, nếu có điều gì lầm lỡ mong các ngài bỏ qua đại xá cho chúng con.

Con xin Thành hoàng bản địa, ông Địa – thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị tiền chủ hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Ngày vía thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn phản ánh nét văn hóa truyền thống trong đời sống người Việt. Việc chuẩn bị mâm cúng đầy đủ, trang nghiêm thể hiện sự trân trọng đối với giá trị tinh thần và ước vọng về một năm làm ăn thuận lợi, phát triển bền vững.