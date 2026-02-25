Cuộc gọi thoại truyền thống 'thất thế' trước Zalo, Messenger

(VTC News) -

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, chị Thanh Hoa (Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, từ lâu chị đã không gọi điện thoại theo cách truyền thống trước đây. Thay vào đó, chị dùng các ứng dụng nhắn tin, gọi thoại qua các ứng dụng như Zalo, Messenger, Viber….

Các ứng dụng OTT dần thay thế cách thức liên lạc gọi thoại truyền thống. (Ảnh: Markettimes)

Chị cho biết, các ứng dụng này đã tích hợp nhiều tính năng tiện ích, vừa có thể nhắn tin, vừa có thể gọi thoại, gọi video lại nhiều người quen cùng dùng và hay trao đổi thường xuyên hàng ngày. Thậm chí, các ứng dụng này còn kèm theo các hội nhóm trao đổi công việc nên đã hình thành thói quen từ bao giờ không biết.

“Chỉ khi nào gọi cho người mới, người lạ mà chưa có số điện thoại thì tôi mới dùng cuộc gọi thoại truyền thống. Khi có số điện thoại rồi, mình cũng gắn vào ứng dụng Zalo luôn để tiện liên lạc theo nhiều cách, đặc biệt là có thể lưu lại thông tin cuộc trao đổi, tiện tìm kiếm sau này”, chị Hoa chia sẻ.

Không chỉ có chị Hoa, nhiều người dùng hiện nay cũng đã thay đổi cách thức liên lạc. Lưu lượng gọi thoại theo phương thức truyền thống có xu hướng giảm dần.

Lưu lượng gọi thoại “lao dốc”

Dịp Tết Nguyên đán 2026 – thời gian cao điểm của gọi thoại – lưu lượng các cuộc gọi vẫn ghi nhận sự sụt giảm. Theo thống kê của Cục Viễn thông – Bộ Khoa học và Công nghệ, lưu lượng thoại trong nước giảm 17% và thoại quốc tế giảm 40% so với cùng kỳ.

Còn theo số liệu của VNPT và Viettel, lưu lượng thoại trung bình dịp Tết 2026 giảm từ 25% đến 36% so với ngày thường. Nếu so với cùng kỳ 2025, VNPT ghi nhận giảm 24,22%, còn Viettel giảm tới 62%.

Báo cáo từ Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) từng chỉ ra rằng ngay trong dịp Tết 2025, lưu lượng thoại trên toàn quốc cũng đã sụt giảm 17,2% so với Tết 2024. Nguyên nhân cốt lõi của sự dịch chuyển này xuất phát từ việc người dùng đang từ bỏ mạng viễn thông truyền thống để chuyển sang các hình thức liên lạc trên nền tảng Internet như nhắn tin qua ứng dụng OTT, gọi video trực quan và tương tác qua các mạng xã hội.

Lưu lượng Data tăng trưởng mạnh

Trong khi lưu lượng cuộc gọi truyền thống “lao dốc” thì lưu lượng Data trong dịp Tết lại ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Theo thống kê của VNPT, lưu lượng data của đơn vị này trong dịp Tết tăng 18,24% so với năm ngoái. Đáng chú ý, sản lượng thoại quốc tế tăng 67,82% so với trước Tết và tăng 31,06% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn Viettel ghi nhận tổng lưu lượng dữ liệu (data) 4G và 5G tăng 40% so với cùng kỳ, tăng 10% so với ngày thường. Đặc biệt, lưu lượng trên mạng 5G vào giờ cao điểm tăng gấp 5 lần so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và tăng 45% so với ngày thường. Đáng chú ý, mạng 5G chiếm tới 60% tổng lưu lượng data, tăng gấp 4 lần so với năm trước.

Tốc độ tải xuống trung bình mỗi người dùng cải thiện 1,5 lần so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ thoại chất lượng cao trên 4G/5G (HD call) đạt 70%, cao cấp 2 lần Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Các dịch vụ dữ liệu, mạng xã hội, nội dung số là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Nhu cầu xem video, sử dụng mạng xã hội, livestream, chia sẻ hình ảnh, video trong dịp lễ duy trì ở mức cao.