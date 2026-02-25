Cận cảnh nơi trùm ma tuý khét tiếng nhất Mexico ẩn náu trước khi bị tiêu diệt

(VTC News) -

Ẩn mình giữa những ngọn đồi phủ rừng thông của bang Jalisco, căn biệt thự sang trọng từng là nơi trú ẩn cuối cùng của trùm ma túy khét tiếng Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho”, vừa được hé lộ sau cuộc đột kích quy mô lớn của quân đội Mexico.

Biệt thự sang trọng nơi trùm ma tuý "El Mencho" ẩn náu. (Nguồn: Reuters)

Biệt thự nằm trong khu dân cư khép kín Tapalpa Country Club – tổ hợp nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu với các biệt thự cuối tuần, sân golf và không gian sinh thái biệt lập. Bề ngoài, căn nhà mang dáng vẻ của một biệt thự nghỉ dưỡng điển hình với tường đá, mái ngói đỏ và khuôn viên rộng rãi nhìn ra những bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận.

Theo giới chức Mexico, đây chính là nơi trú ẩn bí mật của thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) - một trong những tổ chức tội phạm ma túy quyền lực nhất nước này. Manh mối dẫn lực lượng chức năng tới khu biệt thự xuất phát từ hoạt động theo dõi người tình của Oseguera.

Cuộc truy bắt diễn ra tại khu rừng phía sau căn nhà hôm 23/2, khép lại nhiều năm lẩn trốn của trùm ma tuý khét tiếng.

Những vụ tấn công trả thù của băng đảng ma tuý sau cái chết của ông trùm “El Mencho” Oseguera.

Hình ảnh do Reuters đăng tải cho thấy nội thất bên trong biệt thự mang phong cách hiện đại, rộng rãi với nhiều cửa kính lớn hướng ra thiên nhiên.

Nhà bếp vẫn còn nguyên dấu vết sinh hoạt thường ngày: các hộp thức ăn mang về, chai gia vị, sữa, nước uống và thực phẩm chưa được dọn dẹp. Một số rau củ và đồ ăn nằm rải rác trên sàn, cho thấy chủ nhân rời đi trong tình thế vội vàng.

Thực phẩm và dụng cụ nấu ăn vẫn nằm ngổn ngang trong bếp. (Nguồn: Reuters)

Trong phòng ngủ, quần áo được sắp xếp ngăn nắp. Trên kệ đặt nước hoa, mỹ phẩm và vật dụng cá nhân. Nhiều ngăn tủ chứa các loại thuốc điều trị đau đầu, mất ngủ, trào ngược dạ dày và nhiễm nấm, cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Giới điều tra cũng phát hiện các ngăn tủ chứa đầy thuốc và sản phẩm điều trị cho nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, từ đau nửa đầu, mất ngủ, trào ngược dạ dày đến nhiễm nấm, bên cạnh một con lăn massage da mặt. Ngoài ra còn có một tấm vải mang logo Mayorquin - cửa hàng trang sức cao cấp tại Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco.

Toàn cảnh căn biệt thự nhìn từ trên cao. (Nguồn: Reuters)

Trong tủ đông, các lọ Tationil Plus, một loại chất chống oxy hóa được quảng cáo giúp bảo vệ tế bào được đặt cạnh bảng hướng dẫn liều lượng sử dụng.

Trên bàn ăn có một chiếc hộp nhỏ được buộc bằng một chiếc nơ màu đỏ tươi.

Một chi tiết đáng chú ý là bàn thờ Công giáo được bố trí trong khu vực sinh hoạt chung. Tại đây có bức tượng nhỏ Đức Mẹ Guadalupe, vị thánh bảo hộ của Mexico, cùng Thánh Jude Thaddaeus, được coi là tấm gương tín thác trong hoàn cảnh tuyệt vọng.

Bên cạnh các bức tượng tôn giáo là đoạn Kinh Thánh viết tay, phản ánh đời sống tín ngưỡng cá nhân tồn tại song song với quá khứ tội phạm khét tiếng của Oseguera.

Nội thất bên trong biệt thự mang phong cách hiện đại. (Nguồn: Reuters)

Bên ngoài khu dân cư, dấu tích của chiến dịch quân sự vẫn còn rõ rệt. Nhiều xe ô tô và xe tải cháy rụi nằm rải rác quanh khu vực sau cuộc bao vây của quân đội Mexico.

Theo thông tin từ nhà chức trách, "El Mencho" đã tìm cách bỏ chạy qua khu vườn phía sau biệt thự và leo lên sườn đồi gần đó nhằm thoát thân. Hắn bị bắn trúng trong quá trình truy đuổi và tử vong ngay khi đang được trực thăng đưa đi cấp cứu.

Biệt thự gồm nhiều gian nhà rộng rãi. (Nguồn: Reuters)

Tapalpa vốn được biết đến như một điểm du lịch sinh thái yên bình với rừng thông xanh, khí hậu mát mẻ và những cánh đồng cây thùa phục vụ sản xuất rượu tequila.

Tuy vậy, nơi đây từng thu hút sự chú ý của quốc tế khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên một số doanh nghiệp địa phương, do cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền cho CJNG và mạng lưới tài chính Los Cuinis của chính băng nhóm này.