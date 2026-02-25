Inter Milan bị loại khỏi Champions League

(VTC News) -

Thất bại với tỷ số 1-3 trên sân khách ở lượt đi đẩy Inter Milan vào thế khó trước cuộc tái đấu Bodo/Glimt ở vòng play off UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) sáng nay 25/2. Đội đương kim á quân không những không thể lật ngược tình thế mà còn gây thất vọng lớn hơn khi thua tiếp ở trận lượt về ngay trên sân nhà.

Bodo Glimt (áo vàng) tiếp tục tạo ra cú sốc ở Champions League. (Ảnh: Reuters)

Inter Milan hoàn toàn áp đảo về thế trận. Trong hiệp một, đội bóng của Italy kiểm soát bóngđến 74% và tủng a 12 cú sút. Bodo/Glimt hầu như không có pha đáp trả nào khiến đối thủ gặp khó khăn. Tuy nhiên, Inter Milan không có bàn thắng.

Đầu hiệp 2, Jens Hauge bất ngờ ghi bàn cho Bodo/Glimt. Muốn đi tiếp, Inter Milan phải ghi thêm ít nhất 4 bàn trong hơn nửa giờ thi đấu còn lại.

Trong lúc đại diện của Serie A còn đang loay hoay tấn công, nhiệm vụ của họ lại tăng thêm độ khó. Hakon Evjen giúp Bodo/Glimt nới rộng cách biệt thêm 1 bàn.

Inter Milan tiếp tục ép sân. Dẫu vậy, bàn rút ngắn tỷ số của Alessandro Bastoni không đủ giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế. Inter Milan thua 1-2 ở lượt về, chung cuộc 2-5. Bodo/Glimt tạo nên bất ngờ lớn nhất ở Champions League mùa này khi giành quyền vào vòng 1/8.

Không có màn "ngược dòng" nào xảy ra trong 4 trận đấu sáng nay 25/2. Bayer Leverkusen (thắng 2-0 ở lượt đi) hòa Olympiacos 0-0 trên sân nhà. Đại diện của bóng đá Đức giành quyền đi tiếp.

Newcastle United không gặp nhiều áp lực khi bước vào trận tái đấu Qarabag với ưu thế tý số 6-1. Đội bóng Anh thắng tiếp với tỷ số 3-2 (chung cuộc 9-3).

Atletico Madrid rất vất vả khi bị Club Brugge cầm hòa 3-3 tuần trước. Tuy nhiên, trong trận tượt về, tình hình trở nên suôn sẻ hơn với đội bóng của Tây Ban Nha. Đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone thắng 4-1 để giành quyền vào vòng 1/8.