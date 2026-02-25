Giá xăng dầu ngày mai dự báo tăng mạnh

(VTC News) -

Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội, hiện giá xăng RON95 nhập tại thị trường Singarpore là 79,57 USD/thùng, xăng E5 RON92 là 77,43 USD/thùng, dầu diesel là 91,02 USD/thùng; dầu hỏa là 91,84 USD/thùng…Mức giá này đã tăng khoảng 5 - 6 USD/thùng so với tuần trước.

Với diễn biến này, dự báo trong kỳ điều hành ngày mai 26/2, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh. Trong đó giá xăng RON95 tăng khoảng 820 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng khoảng 730 đồng/lít, dầu diesel tăng khoảng 660 đồng/lít, dầu hỏa tăng khoảng 760 đồng/lít.

Giá xăng ngày mai dự báo tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng trong kỳ điều hành ngày mai 26/2, giá xăng E5 RON92 có thể tăng 910 đồng (4,9%) lên mức 19.540 đồng/lít và xăng RON95 có thể tăng 947 đồng (4,9%) lên 20.097 đồng/lít.

Giá dầu hỏa cũng có thể tăng 907 đồng (4,9%) lên 19.517 đồng/lít, giá dầu diesel có thể tăng 802 đồng (4,3%) lên 19.322 đồng/lít, trong khi đó giá dầu mazut có thể giảm nhẹ 0,7% về mức 15.749 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 20/2, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, không cao hơn 18.634 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 146 đồng/lít, không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.525 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, không cao hơn 18.615 đồng/lít, dầu mazut tăng 293 đồng/kg, không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.