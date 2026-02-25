Công nghệ 25/2: Apple thắt chặt xác minh tuổi người dùng

(VTC News) -

Apple mở rộng công cụ xác minh tuổi toàn cầu

Apple vừa triển khai loạt công cụ xác minh tuổi để tuân thủ các luật bảo vệ trẻ em ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu. Từ hôm nay, người dùng tại Brazil, Australia và Singapore sẽ bị chặn tải ứng dụng 18+ nếu chưa xác nhận đủ tuổi. Đây là bước đi nhằm đáp ứng quy định mới ở nhiều quốc gia, đồng thời bảo vệ trẻ em khỏi nội dung không phù hợp.

Giao diện App Store. (Nguồn: Techcrunch)

Song song, Apple giới thiệu API "Declared Age Range" cho phép nhà phát triển biết độ tuổi người dùng mà không cần truy cập dữ liệu cá nhân như ngày sinh. Công cụ này giúp các ứng dụng tuân thủ luật ở Mỹ, đặc biệt tại Utah và Louisiana, nơi yêu cầu chia sẻ độ tuổi khi đăng ký dịch vụ.

Ngoài ra, Apple cũng cập nhật hệ thống phân loại ứng dụng, đặc biệt với trò chơi có loot box - cơ chế bị coi như cờ bạc. Tại Brazil, các game này sẽ được gắn nhãn 18+. Động thái cho thấy Apple đang chủ động thích ứng với mạng lưới luật phức tạp, đồng thời hỗ trợ nhà phát triển đáp ứng yêu cầu pháp lý.

Google đầu tư trung tâm dữ liệu xanh với hệ thống pin lớn nhất thế giới

Google vừa công bố dự án trung tâm dữ liệu mới ở Pine Island, Minnesota, được hỗ trợ bởi 1,9 gigawatt năng lượng sạch. Điểm nhấn của dự án là pin sắt - không khí 300 megawatt do startup Form Energy phát triển, có khả năng lưu trữ điện trong 100 giờ liên tục. Khi hoàn thiện, đây sẽ là hệ thống pin lớn nhất thế giới.

Tuabin gió trên cánh đồng - minh chứng cho nỗ lực của Google trong việc kết hợp năng lượng tái tạo với hạ tầng công nghệ xanh. (Nguồn: Getty Images)

Dự án kết hợp 1,4 gigawatt điện gió và 200 megawatt điện mặt trời từ Xcel Energy, cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu. Công nghệ pin sắt - không khí hoạt động bằng cách oxy hóa và khử oxy trên hạt sắt, tuy hiệu suất thấp hơn lithium-ion nhưng chi phí rẻ hơn gấp ba lần, giúp tăng khả năng sử dụng năng lượng tái tạo vào ban đêm hoặc khi nguồn cung giảm.

Google áp dụng mô hình "biểu phí chuyển đổi xanh" để cùng Xcel Energy chia sẻ rủi ro tài chính, qua đó tránh việc người tiêu dùng phải gánh thêm chi phí điện cao. Đây là một bước đi mang tính chiến lược, vừa mở rộng hạ tầng năng lượng sạch, vừa thúc đẩy công nghệ lưu trữ dài hạn cho hệ thống lưới điện.

Trung Quốc tăng tốc sản xuất chip tiên tiến

Theo Nikkei, các nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc như SMIC và Hua Hong Semiconductor đang lên kế hoạch mở rộng sản lượng chip tiên tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ trí tuệ nhân tạo. Một số công ty liên kết với Huawei cũng tham gia vào quá trình này, tập trung vào công nghệ 7 nanomet và thậm chí hướng tới mức 5 nanomet.

Logo của hãng sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC. (Nguồn: CNBC).png

Hiện tại, sản lượng chip tiên tiến của Trung Quốc chỉ dưới 20.000 wafer mỗi năm. Tuy nhiên, mục tiêu trong vòng 1-2 năm tới là nâng lên 100.000 wafer, đồng thời đặt kế hoạch dài hạn bổ sung thêm 500.000 wafer công suất vào năm 2030.

Động thái này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và củng cố vị thế trong lĩnh vực bán dẫn. Việc tăng tốc sản xuất chip tiên tiến cũng được xem là bước đi chiến lược để hỗ trợ phát triển AI và các công nghệ mới nổi.