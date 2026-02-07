iPhone 18 Pro Max: Bước tiến mới về hiệu năng và thời lượng pin

(VTC News) -

Theo MacRumors, iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị viên pin lớn hơn, dung lượng 5.100 - 5.200 mAh. Đây là mức tăng nhẹ so với iPhone 17 Pro Max (5.088 mAh), mẫu iPhone có pin lớn nhất từ trước đến nay. Kết hợp cùng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, thiết bị hứa hẹn mang lại hiệu quả năng lượng vượt trội.

iPhone 17 trưng bày tại Apple Store New York, Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Apple dự kiến thiết kế iPhone 18 Pro Max dày hơn để chứa viên pin lớn hơn. Với sự cải thiện này, thời lượng pin có thể vượt ngưỡng 40 giờ sử dụng, cao hơn mức 39 giờ mà iPhone 17 Pro Max đạt được.

Các thử nghiệm gần đây cũng cho thấy Apple đang dẫn đầu ngành về hiệu suất pin, với iPhone 17 Pro Max được đánh giá là chiếc điện thoại có thời lượng sử dụng lâu nhất.

Apple còn chuẩn bị ra mắt mẫu iPhone gập đầu tiên cùng thời điểm. Thiết bị này được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin hơn 5.500 mAh, trở thành chiếc iPhone có dung lượng pin lớn nhất từ trước đến nay và vượt qua nhiều đối thủ trong phân khúc điện thoại gập.

Bên cạnh cải tiến về pin, iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ có những nâng cấp khác như Dynamic Island nhỏ hơn, modem C2 mới, camera trước 24MP và camera chính với khẩu độ biến thiên.

Trong tuần qua, Apple cũng rò rỉ nhiều thông tin khác về các sản phẩm và chính sách mới của hãng.

Theo Forbes, các mẫu cao cấp như iPhone 18 Pro và Pro Max cùng iPhone Fold sẽ xuất hiện vào nửa cuối năm 2026, trong khi iPhone 18 bản thường và iPhone 18e sẽ được phát hành vào nửa đầu năm 2027. Đây là bước đi nhằm phân bổ nguồn lực và tạo khác biệt rõ ràng giữa dòng cao cấp và phổ thông.

Một nông dân sử dụng Macbook ngay giữa đồng ruộng của mình. (Nguồn: Apple)

Ở mảng máy tính, Apple dự kiến tung ra MacBook Pro mới sử dụng chip M5 Pro và M5 Max trong quý này. Các chip được sản xuất theo công nghệ đóng gói SoIC MH kết hợp 2.5D packaging, thay thế phương pháp InFO cũ của TSMC.

Điều này giúp cải thiện hiệu suất, khả năng tản nhiệt và mật độ linh kiện, đưa MacBook Pro lên một tầm cao mới về sức mạnh xử lý.

Cuối cùng, Apple được cho là sẽ đẩy mạnh mô hình kinh doanh dịch vụ trả phí. Gói Creator Studio mở đường cho các tính năng độc quyền như Magic Fill hay Image Playground, vốn trước đây là tiện ích miễn phí. Đây là dấu hiệu cho thấy Apple đang hướng tới tăng trưởng doanh thu định kỳ từ cộng đồng người dùng trung thành.