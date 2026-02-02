Công nghệ 2/2: Khám phá iPhone gập kiểu vỏ sò, máy ảnh siêu nhỏ của Kodak

(VTC News) -

Apple phát triển iPhone gập kiểu vò sò

Theo Bloomberg, Apple đang thử nghiệm mẫu iPhone gập dạng vỏ sò, tương tự dòng Galaxy Z Flip của Samsung. Thiết bị có thể gập thành hình vuông nhỏ gọn, dễ bỏ túi hơn so với các mẫu iPhone hiện tại.

Đây được xem là bước đi nhằm đa dạng hóa dòng sản phẩm, bên cạnh mẫu iPhone gập cao cấp dạng “Fold” mà Apple cũng được cho là đang phát triển.

Điện thoại gập dạng vỏ sò đang trở thành xu hướng phổ biến trên thị trường toàn cầu.(Nguồn: PhoneArena)

Thiết kế gập nhỏ gọn sẽ mang lại sự tiện lợi cho người dùng, đặc biệt với người dùng thấy iPhone hiện nay quá lớn. Apple có thể cung cấp nhiều lựa chọn kích thước và giá thành, giống như cách họ phân biệt iPhone 17 và 17 Pro.

Điều này giúp hãng cạnh tranh trực tiếp với Samsung, vốn đã đi trước vài thế hệ trong thị trường điện thoại gập.

Hiện chưa có lịch trình chính thức, nhưng các tin đồn cho rằng iPhone gập dạng vỏ sò có thể xuất hiện vào khoảng năm 2028. Mẫu điện thoại được kỳ vọng mang lại trải nghiệm “đóng máy để kết thúc cuộc gọi”, cảm giác hoài niệm mà người dùng iPhone chưa từng có.

Indonesia dỡ bỏ có điều kiện lệnh cấm Grok

Indonesia thông báo dỡ bỏ lệnh cấm đối với chatbot Grok của xAI. Tuy nhiên, bộ Thông tin và Truyền thông Kỹ thuật số Indonesia nhấn mạnh việc dỡ bỏ là “có điều kiện” và lệnh cấm có thể được tái áp dụng nếu phát hiện vi phạm mới.

Trước đó, Indonesia cùng Malaysia và Philippines đã cấm Grok vì chatbot này bị sử dụng để tạo ra hàng triệu hình ảnh khiêu dâm không được đồng thuận, bao gồm cả hình ảnh phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Các báo cáo của New York Times và Trung tâm Chống thù ghét kỹ thuật số cho thấy chỉ trong vài tuần, Grok đã tạo ra ít nhất 1,8 triệu hình ảnh dạng này.

Ngoài Đông Nam Á, nhiều quốc gia khác cũng đang điều tra Grok, trong đó có Mỹ. Tổng chưởng lý bang California đã gửi lệnh yêu cầu xAI ngừng ngay việc tạo ra các hình ảnh bất hợp pháp.

Đáp lại, CEO Elon Musk khẳng định bất kỳ ai dùng Grok để tạo nội dung bất hợp pháp sẽ bị xử lý như khi đăng tải nội dung trái pháp luật.

Máy ảnh móc khóa siêu nhỏ, siêu retro của Kodak

Kodak Charmera là chiếc máy ảnh tí hon, nhỏ hơn cả cuộn phim Kodachrome, được thiết kế như một món đồ móc khóa. Với giá chỉ khoảng 35 USD, sản phẩm này gây chú ý nhờ ngoại hình dễ thương và phong cách retro, hơn là chất lượng hình ảnh.

Charmera được bán dưới dạng “blind box”, khiến người mua không biết mình sẽ nhận được thiết kế nào cho đến khi mở hộp, tạo cảm giác sưu tầm thú vị.

Chiếc Kodak Charmera với thiết kế đầy màu sắc và phong cách retro, nhỏ gọn như móc khóa. (Nguồn: CNET)

Máy ảnh sở hữu cảm biến 1.6 megapixel, quay video 1080p nhưng chất lượng hình ảnh bị đánh giá là “tệ nhất từng thấy”. Dù vậy, Charmera vẫn có khe microSD, cổng USB-C và một màn hình nhỏ để xem lại ảnh.

Đây không phải là thiết bị để chụp ảnh nghiêm túc, mà là một món đồ chơi công nghệ mang tính giải trí và gợi nhớ về thời kỳ máy ảnh kỹ thuật số sơ khai.

Điểm mạnh của Charmera nằm ở thiết kế độc đáo và khả năng trở thành món quà thú vị hoặc vật trang trí. Sự khan hiếm và chiến lược bán blind box khiến sản phẩm này luôn “cháy hàng”, tạo nên sức hút lớn trong cộng đồng yêu thích đồ công nghệ retro.