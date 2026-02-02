Cao thủ muay số 1 Việt Nam hứng mưa đòn, bị võ sĩ vô địch Thái Lan đánh gục

(VTC News) -

Video Trương Cao Minh Phát thua chóng vánh trước võ sĩ Kheewpetch Kiatpraison.

Võ sĩ Trương Cao Minh Phát (sinh năm 1995) của Việt Nam góp mặt tại giải đấu Thai Fight của Thái Lan, thi đấu hạng 61 kg muay Thái. Đối thủ của tay đấm có biệt danh "ông kẹ" của làng muay Việt Nam là võ sĩ chủ nhà Kheewpetch Kiatpraison.

Trương Cao Minh Phát đụng độ võ sĩ chủ nhà Kheewpetch Kiatpraison

Theo Tapology, Kheewpetch (sinh năm 2001) thắng 3 trận gần nhất đều bằng knock-out kỹ thuật. Đặc biệt, võ sĩ này đã vô địch Thai Fight League hạng 61 kg.

Đặc biệt, Minh Phát và Kheewpetch thi đấu ở thể thức rất khốc liệt là Kard Chuek (quấn dây quanh nắm đấm và cổ tay), khiến các đòn đánh có sức sát thương cao hơn. Đây cũng là thử thách lớn cho Trương Cao Minh trong lần ra sân tại Thai Fight.

Trương Cao Minh Phát thua chóng vánh trước Kheewpetch

Ngay trong hiệp 1, Kheewpetch nắm thế chủ động, dồn ép và liên tục ra đòn. Minh Phát thậm chí đã dính 1 đòn và suýt ngã xuống nhưng anh vẫn đứng dậy để tiếp tục chiến đấu.

Tuy nhiên những phút sau đó, võ sĩ của Thái Lan vẫn liên tục ra đòn dồn dập. Sau khi dính hàng loạt cú đấm của Kheewpetch vào mặt, võ sĩ của Việt Nam đã ngã xuống và trọng tài xác định chiến thắng knock-out kỹ thuật cho Kheewpetch ngay trong hiệp 1.

Trương Cao Minh Phát từng 8 lần giành huy chương vàng muay Thái toàn quốc, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại SEA Games Võ sĩ sinh năm 1995 chính là người chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài 12 năm của "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất. Đỉnh cao của Trương Cao Minh Phát là cuối năm 2023. Tay đấm này giành đai vô địch muay Thái quốc tế của WBC (Hội đồng quyền Anh thế giới).