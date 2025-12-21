Bị đá bay 2 mét, võ sĩ Trung Quốc đánh cao thủ muay Thái nhập viện trong 40 giây

(VTC News) -

Liu Mengyang (Lưu Mông Dương) hạ gục Tawanchai sau 40 giây.

Trận đấu được quan tâm nhiều nhất của ONE Friday Fights 137 là màn đọ sức luật kickboxing giữa Liu Mengyang (Lưu Mông Dương) người Trung Quốc và Tawanchai PK Saenchai (tên thật là Narongsak Kaewmala). Cuộc tỷ thí kết thúc ở giây thứ 40 khi Tawanchai bị đối thủ đá gãy chân.

Tawanchai - võ sĩ muay hàng đầu của Thái Lan - nhập cuộc bằng đòn đá cao khiến Liu Mengyang ngã bay về phía sau 2 mét. Tuy nhiên, đó là những gì tốt nhất mà đại diện của chủ nhà làm được trên võ đài lần này. Liu Mengyang lập tức đứng dậy và đáp trả bằng những đòn chân rất mạnh.

Tawanchai đá bay Liu Mengyang ở đầu trận đấu.

Trong pha đổi đòn chân ở tầm thấp, Tawanchai bất ngờ gục xuống. Anh bị đau sau khi đọ chân với đối thủ và không thể đứng dậy thi đấu tiếp. Trọng tài thông báo Liu Mengyang giành chiến thắng khi trận đấu mới diễn ra chưa đến một phút.

Tawanchai ngay lập tức ra hiệu cho đội ngũ hỗ trợ rằng anh cần gặp bác sĩ vì chấn thương có vẻ nặng. Ông Somchai Tesrungruang, quản lý của Tawanchai cho biết: "Tôi không ngờ chấn thương nghiêm trọng đến vậy. Cú đá mạnh vào bắp chân khiến cậu ấy bị gãy xương".

Võ sĩ Thái Lan nhập viện để phẫu thuật ngay tối thứ 6 (19/12). Tawanchai chắc chắn phải nghỉ tập luyện thời gian dài vừa chưa biết đến khi nào mới quay trở lại thi đấu được ở môn võ sử dụng rất nhiều đòn chân như muay Thái và kickboxing.

Liu Mengyang giành chiến thắng.

Tawanchai là đương kim vô địch muay Thái hạng lông (featherweight) của giải ONE Championship, giữ đai suốt 3 năm qua. Võ sĩ 26 tuổi nằm trong nhóm những ngôi sao muay Thái hàng đầu hiện tại. Dù vậy, trước khi đấu với Liu Mengyang, anh bị Masaaki Noiri (Nhật Bản) hạ knock out ở hiệp 3 của trận tranh đai vô địch kickboxing của ONE Championship.

Trong khi đó, Liu Mengyang cũng là tay đấm "có số má". Sau khi nổi danh ở các giải trong nước như JCK hay Wu Lin Feng, võ sĩ 20 tuổi bắt đầu thử sức ở võ đài quốc tế. Chính Masaaki Noiri cũng từng thua võ sĩ người Trung Quốc ở ONE Championship.