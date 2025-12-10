'Thánh Muay' múa võ trong lễ khai mạc SEA Games, ý nghĩa thâm sâu không ngờ

(VTC News) -

Trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), huyền thoại Muay Thái Buakaw Banchamek khiến các khán đài vang dội tiếng reo hò. Ngôi sao mang tính biểu tượng của võ thuật Thái Lan bước ra sân khấu, trở thành nhân vật trung tâm trong tiết mục "One Spirit" (Tạm dịch: Chung một ý chí), mang thông điệp về sự thống nhất.

Tiết mục có sự xuất hiện của Buakaw Banchamek

Sau khi bước ra giữa sân vận động, Buakaw thực hiện nghi thức Wai kru Muay Thái linh thiêng. Wai kru là điệu múa gắn liền với bộ môn Muay Thái, thường được biểu diễn ở đầu các trận đấu. Đây là cách các võ sĩ bày tỏ lòng tôn kính đến sư phụ, gia đình, tổ tiên cũng như cầu xin may mắn trong trận đấu.

Buakaw sau đó thực hiện các động tác đặc trưng của Muay Thái, thể hiện triết lý "bát chi" trong môn võ này. Muay Thái không có bài quyền tiêu chuẩn như nhiều môn võ khác. Các võ sĩ có nhiều cách thể hiện triết lý "bát chi" trong nghi thức Waikru bằng cách kết hợp những động tác cơ bản với 2 nắm đấm, 2 khuỷu tay, 2 đầu gối và 2 cẳng chân/bàn chân.

Điệu Wai kru mà Buakaw thể hiện ở lễ khai mạc SEA Games 33 còn đặc biệt hơn bình thường.

Buakaw biểu diễn trong lễ khai mạc SEA Games 2025 vào tối 9/12

Trang Thsport viết về màn trình diễn của Buakaw: “Sự xuất hiện của Buakaw trong lễ khai mạc mang đến sự phấn khích và ấn tượng mạnh cho khán giả ở sân Rajamangala, đặc biệt là màn trình diễn điệu “thao tác dâng kính” – một động tác Muay Thái cổ truyền có giá trị tinh thần sâu sắc, được lưu truyền từ thời xa xưa.

Động tác này là biểu tượng của sự tôn kính cao nhất theo nghi thức hoàng gia. Người thực hiện sẽ quỳ xuống, chắp tay chạm trán và cúi đầu ba lần theo đúng khuôn mẫu được dùng trong các nghi lễ hoàng gia quan trọng.

Đây là cách thể hiện lòng tôn kính sâu sắc đối với Quốc vương, Hoàng hậu và Hoàng gia Thái Lan. Màn biểu diễn của Buakaw không chỉ thu hút mọi ánh nhìn, mà còn góp phần giới thiệu vẻ đẹp uy nghi, đáng tự hào của Muay Thái – một di sản văn hóa mà người Thái trân quý – đến với sân khấu quốc tế.

Quốc vương Thái Lan Rama X Maha Vajiralongkorn đến sân Rajamangala để tham dự lễ khai mạc SEA Games 2025 vào tối 9/12. Do đó, động tác đặc biệt mà Buakaw thêm vào vũ điệu Waikru chính là để thể hiện sự tôn kính với nhà vua và hoàng hậu.

Bản thân Buakaw cũng viết trên trang facebook cá nhân về màn trình diễn của mình: “Động tác wai kru của Muay Thái được truyền dạy từ xa xưa, trong đó động tác quan trọng nhất là “thao tác dâng kính” – một điệu múa Muay Thái thể hiện rằng từ thời cổ đại, các buổi trình diễn từng được thực hiện trước ngai vàng”.

Buakaw có vinh dự lớn khi biểu diễn ở lễ khai mạc SEA Games 2025

Fanpage của Buakaw viết tiếp: “Lần thực hiện wai kru Muay Thái này là một vinh dự đặc biệt lớn lao, khi Buakaw được thực hiện nghi thức dâng kính trước sự hiện diện của Quốc vương. Rất hiếm khi một võ sĩ Muay Thái có cơ hội vừa thực hiện wai kru vừa dâng kính trực tiếp trước Quốc vương trong triều đại hiện nay”.

Buakaw cũng bày tỏ niềm tự hào khi màn trình diễn của mình được đông đảo khán giả Thái Lan và Đông Nam Á theo dõi trong lễ khai mạc SEA Games 2025.

Buakaw Banchamek, sinh năm 1982, là nhà vô địch K-1 World MAX 2 lần và là một trong những võ sĩ Muay Thai nổi tiếng nhất thế giới. Anh được biết đến với tinh thần chiến đấu kiên cường, những đòn đánh đầy uy lực và những cú knockout ngoạn mục, giúp anh trở thành biểu tượng toàn cầu của Muay Thai.

Đóng góp của Buakaw không chỉ nằm ở thành tích cá nhân mà còn ở việc đưa Muay Thai vươn tầm quốc tế, truyền cảm hứng cho nhiều người theo đuổi bộ môn này và trở thành hình mẫu lý tưởng cho các võ sĩ trẻ trên toàn thế giới.