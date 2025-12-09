Nhan sắc hoa khôi bóng chuyền cầm cờ Việt Nam dự khai mạc SEA Games 33

(VTC News) -

Lê Thanh Thuý (Hải Phòng) sinh năm 1995 là thành viên lâu năm của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Lê Thanh Thuý hiện thi đấu cho câu lạc bộ Ninh Bình, sở trường là vị trí phụ công.

Nữ vận động viên 30 tuổi có xuất phát điểm là "con nhà nòi", cả bố và mẹ cô đều từng thi đấu và huấn luyện bóng chuyền.

Lê Thanh Thuý góp mặt ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong giai đoạn thành công, giành nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế.

Năm 2014, Lê Thanh Thuý khi đó mới 19 tuổi, được bình chọn là hoa khôi của giải bóng chuyền nữ VTV Cup.

Phụ công của đội tuyển Việt Nam được yêu mến vì tài năng trên sân đấu cũng như ngoại hình ưa nhìn.

Ngoài đời, Lê Thanh Thuý ưa thích phong cách nhẹ nhàng, kín đáo.

Chiều cao 1m80 cũng là điểm nhấn giúp nữ vận động viên bóng chuyền này nổi bật ở ngoài sân đấu.

Lê Thanh Thuý từng có giai đoạn dài vắng mặt ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, phong độ ổn định tại câu lạc bộ giúp cô trở lại.

Tại SEA Games 33, phụ công sinh năm 1995 lần đầu tiên được giao nhiệm vụ cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc.

Lê Thanh Thuý đoạt giải phụ công xuất sắc nhất AVC Challenge Cup 2024.

Khai mạc SEA Games 33 diễn ra khi nào?

Sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) là nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 33. Sân vận động được xây dựng năm 1988 (hoàn thành năm 1998) có sức chứa hơn 50.000 người, tối đa lên đến 70.000 khán giả. Công trình này trải qua 2 lần cải tạo và nâng cấp lớn, gần nhất là năm 2025 để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Theo thứ tự, đoàn thể thao Việt Nam xếp áp chót trong lễ diễu hành vào sân vận động, trước chủ nhà Thái Lan. Vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận vinh dự được giao nhiệm vụ rước Quốc kỳ, đi đầu đoàn thể thao Việt Nam.

Thông tin bóng chuyền Việt Nam dự SEA Games 33

Tham dự SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt đối đầu với Malaysia, Myanmar và Indonesia. Đây đều là những đối thủ dưới tầm của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đối thủ chính cạnh tranh huy chương vàng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Thái Lan.

Ban đầu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng. Cơ sở để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hướng đến vị trí số một là chiến thắng trước chính Thái Lan tại lượt về giải SEA V.League. Tuy nhiên, sau khi cây ghi điểm chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui vì lý do cá nhân, lãnh đạo môn bóng chuyền hạ chỉ tiêu cho đội nhà - vào chung kết.

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Chủ công: Trần Thị Thanh Thuý, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo;

Đối chuyền: Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh;

Phụ công: Trần Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thuý, Lưu Thị Huệ;

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa;

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.