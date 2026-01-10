(VTC News) -

Trước khi tiến tới hôn nhân, nhiều cặp đôi không chỉ chuẩn bị về kinh tế, tâm lý mà còn cân nhắc kỹ yếu tố tuổi tác, thời điểm, năm tốt xấu theo quan niệm truyền thống. Một trong những câu hỏi thường xuyên được đặt ra là: "Phạm Thái Tuế có cưới được không?".

Không ít đôi uyên ương dù đã sẵn sàng về tình cảm vẫn trì hoãn kế hoạch cưới hỏi chỉ vì lo ngại rơi vào “năm tuổi” hay năm bị xem là phạm Thái Tuế.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, câu chuyện này lại tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều cặp đôi. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận theo hướng tuyệt đối hóa yếu tố vận hạn, ngày càng nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp cận Thái Tuế dưới góc độ văn hóa, tâm lý, coi đây là một kênh tham khảo giúp con người thận trọng hơn khi đưa ra quyết định quan trọng.

Thái Tuế là gì?

Thái Tuế thường được nhắc đến như một yếu tố gắn liền với chu kỳ vận hành của năm âm lịch. Khái niệm này vừa được xem là “ngôi sao” mang tính chất biểu trưng, thường liên hệ với sao Mộc trong thiên văn học cổ, vừa được nhân cách hóa thành vị thần đại diện cho cát – hung, họa – phúc của từng năm theo 12 con giáp.

Theo quan niệm phong thủy, mỗi năm Thái Tuế “dịch chuyển” theo một vị trí nhất định, tạo ra các mối quan hệ xung, hợp, hình, hại, phá khác nhau với từng tuổi. Chính sự tương tác này hình thành nên khái niệm “phạm Thái Tuế”, cụm từ được nhiều người nhắc đến khi bàn về vận hạn, sức khỏe và những dự định lớn trong năm.

Dân gian cho rằng, tuổi phạm Thái Tuế dễ gặp trục trặc trong công việc, tinh thần bất ổn, sức khỏe suy giảm hoặc các mối quan hệ phát sinh mâu thuẫn. Chính vì vậy, nhiều lời khuyên truyền miệng thường hướng tới việc “né” những việc trọng đại trong năm này.

Tuy nhiên, ở góc nhìn hiện đại, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, nên xem Thái Tuế như một “tín hiệu cảnh báo” mang tính biểu trưng, giúp con người chủ động hơn trong việc quản lý rủi ro, chuẩn bị tâm lý và tài chính. Khi tiếp cận đúng cách, những dự báo xoay quanh Thái Tuế có thể đóng vai trò nhắc nhở sự thận trọng, thay vì trở thành yếu tố chi phối hoàn toàn các quyết định cuộc đời.

Dựa trên mối quan hệ của 12 địa chi, phạm Thái Tuế thường được chia thành năm nhóm chính:

- Trực Thái Tuế là khi tuổi trùng với con giáp của năm, còn gọi là “năm tuổi”. Đây được xem là mức độ ảnh hưởng mạnh nhất, thường gắn với khả năng xuất hiện biến động lớn trong công việc, tài chính, sức khỏe và tâm lý.

- Xung Thái Tuế xảy ra khi tuổi thuộc nhóm Tứ Hành Xung trực tiếp với con giáp của năm. Theo quan niệm, nhóm này dễ phát sinh mâu thuẫn, xung đột và những thay đổi bất ngờ.

- Hình Thái Tuế liên quan đến Lục Hình, gồm các cặp hình khắc như Tý – Mão, Sửu – Tuất, Dần – Tỵ, Mão – Ngọ, Thìn – Mùi, Dậu – Dậu.

- Hại Thái Tuế thuộc nhóm Lục Hại, thường được mô tả bằng những ảnh hưởng âm thầm, dễ gây tổn thất từ bên trong các mối quan hệ.

- Phá Thái Tuế dựa trên Lục Phá, thường gắn với nguy cơ đổ vỡ, hao tổn hoặc gián đoạn kế hoạch.

Những phân loại này là cơ sở để nhiều người cân nhắc các dự định lớn trong năm, trong đó có chuyện cưới hỏi.

Phạm Thái Tuế thường được chia thành năm nhóm chính. (Ảnh: Nhật Thùy)

Phạm Thái Tuế có cưới được không?

Từ xa xưa đã có quan niệm không nên tổ chức việc trọng đại trong năm hạn, đặc biệt là năm phạm Thái Tuế. Người xưa tin rằng đây là giai đoạn vận khí bất ổn, dễ gặp trở ngại và điều không mong muốn. Trong khi đó, hôn nhân được xem là việc hệ trọng cả đời, là khởi đầu cho một chặng đường dài, nên ai cũng mong mọi sự hanh thông, bình an.

Chính vì vậy, tâm lý “né” năm hạn để tìm một thời điểm được cho là thuận lợi hơn trở thành lựa chọn phổ biến. Điều này phản ánh mong muốn cầu điều lành, tránh điều dữ trong các sự kiện lớn của đời người.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng phạm Thái Tuế chỉ là một yếu tố tham khảo dựa trên tín ngưỡng và chiêm tinh học cổ truyền. Không có cơ sở khẳng định chắc chắn rằng ai rơi vào năm này cũng sẽ gặp xui rủi hay hôn nhân không hạnh phúc.

Trên thực tế, mức độ ảnh hưởng của một năm đối với cuộc đời mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như hoàn cảnh cá nhân, sức khỏe, công việc, các mối quan hệ, cũng như cách mỗi người chuẩn bị và ứng phó.

Bên cạnh đó, yếu tố phúc đức, lối sống, sự nỗ lực cá nhân và cách ứng xử trong đời sống hằng ngày cũng góp phần không nhỏ vào việc định hình tương lai.

Vì vậy, thay vì coi phạm Thái Tuế là “điềm gở” tuyệt đối, mọi người nên xem đây là lời nhắc để cẩn trọng hơn trong chuẩn bị tâm lý, tài chính và kế hoạch cuộc sống. Những nền tảng quan trọng nhất của một cuộc hôn nhân bền vững vẫn là tình yêu chân thành, sự hòa hợp, khả năng chia sẻ và cùng nhau vượt qua khó khăn; sự sẵn sàng về tâm lý, kinh tế và sức khỏe; cùng với sự ủng hộ từ gia đình hai bên và kế hoạch cá nhân phù hợp.

Khi những yếu tố cốt lõi này đã vững vàng, việc phạm Thái Tuế có cưới được hay không nên được xem là yếu tố phụ, mang tính tham khảo hơn là rào cản quyết định.

Phạm Thái Tuế có nên cưới là câu hỏi nhiều người quan tâm. (Ảnh minh họa: Canva)

Những tuổi phạm Thái Tuế năm Bính Ngọ 2026

Theo hệ thống Can Chi, năm 2026 là năm Bính Ngọ. Trong chu kỳ này, có năm con giáp được xem là phạm Thái Tuế ở các mức độ khác nhau: Trực, Xung, Hại, Hình và Phá. Việc xác định mình có thuộc nhóm này hay không thường là bước đầu để nhiều người cân nhắc lại những kế hoạch lớn.

Tuổi Ngọ – Trực Thái Tuế

Những người sinh các năm 1954, 1966, 1978, 1990, 2002… thuộc tuổi Ngọ, trùng với địa chi của năm 2026, nên rơi vào Trực Thái Tuế. Theo dự báo truyền thống, đây là nhóm chịu tác động mạnh nhất.

Trong công việc, người tuổi Ngọ được cho là có thể đối diện áp lực cạnh tranh gia tăng, môi trường làm việc phát sinh mâu thuẫn, dễ gặp tiểu nhân hoặc tình huống ngoài dự tính. Tâm lý bất ổn, thiếu tập trung có thể dẫn đến sai sót, khiển trách hoặc thất bại trong kinh doanh, đầu tư do chủ quan.

Ở phương diện tình cảm, nguy cơ hiểu lầm, lừa dối hoặc phản bội thường được nhắc đến như những thử thách có thể khiến người tuổi Ngọ tổn thương. Sức khỏe cũng là khía cạnh cần lưu ý, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tim mạch, huyết áp, mất ngủ và căng thẳng kéo dài.

Vì vậy, trong năm Bính Ngọ, tuổi Ngọ thường được khuyên hạn chế các quyết định lớn như mua nhà, khởi nghiệp, đầu tư quy mô lớn hoặc kết hôn, do khả năng phát sinh biến cố có thể khiến kế hoạch bị gián đoạn.

Tuổi Tý – Xung Thái Tuế

Những người sinh 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008… thuộc tuổi Tý, có mối quan hệ xung khắc trực tiếp với Ngọ. Theo dự báo, đây là một năm nhiều biến động.

Công việc có thể xuất hiện thay đổi lớn như chuyển vị trí, đổi việc, điều chỉnh định hướng sự nghiệp hoặc áp lực thăng tiến đi kèm trách nhiệm nặng nề. Song song đó là nguy cơ căng thẳng tài chính, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên, thậm chí vướng vào tranh chấp không mong muốn. Một số người tuổi Tý cũng có thể phải đối diện việc thay đổi nơi ở hoặc môi trường sống.

Trong đời sống tình cảm, các mối quan hệ dễ rơi vào trạng thái xa cách, hiểu lầm kéo dài, dẫn đến rạn nứt hoặc chia tay.

Tuổi Sửu – Hại Thái Tuế

Những người sinh 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009… thuộc tuổi Sửu, được xem là phạm Hại Thái Tuế trong năm 2026.

Theo quan niệm, tuổi Sửu dễ vướng thị phi, tranh chấp và rắc rối pháp lý. Công việc gặp trở ngại, khó thăng tiến, thường xuyên bị tiểu nhân cản trở hoặc nói xấu sau lưng. Đây cũng là năm cần đặc biệt thận trọng trong các mối quan hệ tài chính. Việc quá tin người có thể dẫn đến nguy cơ bị lợi dụng, mất tiền hoặc dính vào tranh chấp không đáng có. Kiềm chế cảm xúc, tránh nóng nảy và hạn chế va chạm được xem là cách để giảm thiểu rủi ro.

Tuổi Dậu – Hình Thái Tuế

Những người sinh 1957, 1969, 1981, 1993, 2005… thuộc tuổi Dậu, được cho là chịu ảnh hưởng Hình Thái Tuế trong năm Bính Ngọ.

Theo dự báo truyền thống, tác động rõ nhất nằm ở lĩnh vực tài chính. Thu nhập có dấu hiệu giảm sút, các khoản đầu tư kém hiệu quả hoặc thua lỗ, trong khi cơ hội làm giàu không rõ ràng. Sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè cũng được cho là khá hạn chế, buộc tuổi Dậu phải tự xoay xở nhiều hơn. Do đó, việc quản lý chi tiêu chặt chẽ, ưu tiên tiết kiệm và hạn chế đầu tư mạo hiểm thường được xem là lựa chọn an toàn.

Tuổi Mão – Phá Thái Tuế

Những người sinh 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011… thuộc tuổi Mão, được cho là phạm Phá Thái Tuế trong năm 2026.

Theo các dự báo, tuổi Mão dễ gặp nhiều xáo trộn trong đời sống cá nhân và tình cảm. Những hiểu lầm nhỏ có thể bị đẩy lên thành mâu thuẫn lớn trong gia đình, hôn nhân, tình yêu hoặc quan hệ hợp tác làm ăn. Tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt khiến các mối quan hệ càng căng thẳng. Nếu không sớm điều chỉnh, người tuổi Mão có thể đối mặt với rạn nứt tình cảm, đổ vỡ hợp tác và tổn thất tài chính do sai lầm trong đầu tư hoặc mất mát tài sản.

Hôn nhân là kết quả của tình yêu, trách nhiệm và khả năng đồng hành. Một cuộc sống gia đình bền vững không được quyết định bởi một năm tốt hay xấu, mà bởi cách hai người đối diện với khó khăn, xây dựng niềm tin và chia sẻ cùng nhau. Năm 2026, với những ai rơi vào nhóm được cho là phạm Thái Tuế, việc thận trọng hơn trong kế hoạch, chú ý sức khỏe, quản lý tài chính và chăm sóc các mối quan hệ có thể mang ý nghĩa thiết thực hơn nhiều so với nỗi lo kiêng kỵ.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.