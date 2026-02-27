WSJ: Iran bác tất cả yêu cầu của Mỹ trong đàm phán ở Geneva

(VTC News) -

Theo báo cáo, trong cuộc đàm phán với Mỹ tại Geneva, Iran đã bác bỏ ý tưởng giao nộp kho dự trữ uranium cho quốc gia nước ngoài cũng như phản đối đề xuất ngừng làm giàu uranium, phá hủy cơ sở hạt nhân và áp đặt hạn chế vô thời hạn đối với sự phát triển chương trình hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết sau cuộc đàm phán rằng phái đoàn hai nước đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc đàm phán tại Geneva và bắt đầu thảo luận sâu rộng về những yếu tố của thỏa thuận tương lai liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Getty)

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin cuộc trao đổi trong ngày khép lại sau hai phiên làm việc, một vào buổi sáng và một vào buổi chiều. Cuộc đàm phán do Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cùng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Mỹ Jared Kushner dẫn đầu, dưới sự trung gian của Oman.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Oman Sayyid Badr Albusaidi, hai bên sẽ sớm nối lại đối thoại sau khi tham vấn tại thủ đô của mỗi nước. Các cuộc thảo luận cấp kỹ thuật dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Vienna.

Trong khi đó, phía Mỹ chưa có tuyên bố chính thức về kết quả cụ thể của vòng đàm phán. Song nhiều nguồn tin thân cận với tiến trình thương lượng cho biết phía Mỹ vẫn đang thận trọng.

Từ lâu, Iran phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân và cho biết sẽ thể hiện sự linh hoạt trong quá trình đàm phán. Tehran cũng được cho đang đề xuất những nhượng bộ mới để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt và công nhận quyền làm giàu uranium.

Tuy nhiên, Mỹ cũng muốn mở rộng đàm phán sang những vấn đề khác, bao gồm kho tên lửa đạn đạo của Iran và sự ủng hộ của Tehran đối với nhóm vũ trang trong khu vực.

Đáng chú ý, giữa lúc Mỹ và Iran tiến hành cuộc đàm phán, Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông nhằm gây sức ép buộc Tehran nhượng bộ.

Công ty Trung Quốc MizarVision công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ được triển khai tới Israel cùng nhiều máy bay được bố trí tại căn cứ không quân Ovda ở miền Nam Israel.