Đóng

Lãi suất tăng, vàng lập đỉnh: Gửi tiết kiệm hay mua vàng?

(VTC News) -

Lãi suất huy động tăng, vàng liên tục lập đỉnh, CEO Nguyễn Minh Tuấn sẽ phân tích những thuận lợi và rủi ro cho nhà đầu tư trước khi lựa chọn.

DUNG NHIÊN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới