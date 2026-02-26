+
++
Mua vàng ngày vía Thần Tài: Niềm tin tâm linh hay chiêu trò marketing?
(VTC News) -
Hiện tượng kinh tế ngày vía Thần Tài, nơi niềm tin tâm linh và marketing hòa quyện, tạo ra doanh thu 'khủng' cho ngành vàng Việt Nam.
Quỳnh Giang
Tin mới
Bắt khẩn cấp kẻ lái ô tô lao vào đám đông tại cây xăng ở Đà Lạt
21:05 26/02/2026
Tin nóng
8 giờ phẫu thuật cứu đôi chân cho bé gái 8 tuổi bị ung thư xương
20:41 26/02/2026
Tin tức
Xác minh thông tin giáo viên bắt học sinh tiểu học liếm đất
20:30 26/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Tổ chức mại dâm, chủ khách sạn ở Thanh Hóa và đồng phạm lĩnh án
20:28 26/02/2026
Pháp đình
Xác minh vụ ô tô lao vào nhóm người tại cây xăng ở Đà Lạt
19:49 26/02/2026
Tin nóng
Xe đạp công cộng TP.HCM ế ẩm, du khách ngại dùng vì lý do khó tin
19:48 26/02/2026
Đời sống
Trung Quốc kết án tử hình 16 người liên quan các vụ lừa đảo viễn thông ở Myanmar
19:44 26/02/2026
Thời sự quốc tế
Khai ấn Đền Trần lúc 23h15 ngày 14 tháng Giêng, phát ấn vào 5h ngày rằm
19:41 26/02/2026
Tin nóng
Tổng Bí thư Tô Lâm: Ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ điều tra, xử lý tội phạm
19:38 26/02/2026
Chính trị
Xem nữ đô vật Nguyễn Anh Thơ đấu 'quỷ lùn' Đào Hồng Sơn
19:37 26/02/2026
Võ Thuật
Bão tuyết 'quái vật' đổ xuống bờ Đông nước Mỹ, gió giật 133km/h
19:27 26/02/2026
Tư liệu
Trời nồm ẩm nên mở cửa kính ô tô?
19:18 26/02/2026
Tư vấn
Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, giao thông ùn tắc cục bộ
18:41 26/02/2026
Tin nóng
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến dự án sân bay Long Thành
18:40 26/02/2026
Tin nóng
BV Bạch Mai cử tối thiểu 1/3 số nhân lực giỏi đến vận hành cơ sở 2
18:30 26/02/2026
Tin tức
Tuyển Futsal nữ Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á
18:13 26/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Du khách Đức điều khiển UAV trái phép ở Đà Nẵng
18:07 26/02/2026
Tin nóng
Tử vi tuổi Bính Tý năm 2026 nam mạng
18:00 26/02/2026
Chuyện bốn phương
Honda HR-V e:HEV RS giảm giá 34 triệu đồng, rẻ hơn Corolla Cross HEV
17:48 26/02/2026
Thị trường
Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ vận dụng mối liên kết não – ruột – miễn dịch
17:45 26/02/2026
Tin tức
Tại sao lấy ngày 27/2 là Ngày Thầy thuốc Việt Nam?
17:42 26/02/2026
Gia đình
Nvidia phá kỷ lục về doanh thu nhờ AI
17:40 26/02/2026
AI
Sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 1,4 triệu lượt khách dịp Tết Bính Ngọ
17:34 26/02/2026
Thị trường
Thủ tướng phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương
17:21 26/02/2026
Tin nóng
Nổ bình hơi ở TP.HCM, 1 người chết
17:15 26/02/2026
Tin nhanh 24h
TP.HCM dự kiến khởi công Công viên Cảng Nhà Rồng vào dịp 2/9
16:44 26/02/2026
Tin tức 24h qua
Từ 1/7, Bộ Công an rà soát các đối tượng phạm tội ở Việt Nam trốn ra nước ngoài
16:42 26/02/2026
Tin nóng
Công nghệ QF: 'Khóa' trọn vị tươi ngon và dưỡng chất cho món ăn TH true FOOD
16:39 26/02/2026
Dinh dưỡng
Dự kiến thêm 30 thuốc ung thư và 18 thuốc hiếm vào danh mục bảo hiểm y tế
16:38 26/02/2026
Tin tức
Hình ảnh duyệt binh hoành tráng hiếm thấy của quân đội Triều Tiên
16:37 26/02/2026
Thời sự quốc tế