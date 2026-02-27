Lý do cuộc thi 'Mister Vietnam' điều chỉnh tên gọi

(VTC News) -

Đơn vị tổ chức Leading Media thông báo điều chỉnh tên cuộc thi Mister Vietnam thành Nam vương Việt Nam. Cùng lúc, Nam vương Toàn cầu 2021 Danh Chiếu Linh được bổ nhiệm làm Trưởng Ban tổ chức, phối hợp điều hành cùng bà Vũ Thị Hoa, CEO Leading Media.

Theo ban tổ chức, việc đổi tên được chuẩn bị từ hai năm trước, không phải quyết định đột ngột.

Trước đây, Mister Vietnam ra đời với mục tiêu tôn vinh nghề người mẫu nam và tìm kiếm đại diện đi thi quốc tế. Cuộc thi có nhiều thí sinh đạt thành tích cao ở đấu trường thế giới.

Tuy nhiên, theo ban tổ chức, tên gọi cũ nhấn mạnh yếu tố “người mẫu” nhiều hơn vai trò đại diện quốc gia. Vì vậy, việc đổi sang “Nam vương Việt Nam” nhằm làm rõ danh hiệu và trách nhiệm của gương mặt đại diện Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.

Chia sẻ về quyết định này, Trưởng ban tổ chức Danh Chiếu Linh cho biết tên gọi cũ chưa đầy đủ vai trò đại diện quốc gia nên ban tổ chức quyết định chọn tên gọi Nam Vương Việt Nam với mục đích làm rõ hơn danh hiệu, trách nhiệm và sứ mệnh của người chiến thắng.

Danh Chiếu Linh khẳng định việc điều chỉnh tên gọi không làm thay đổi tiêu chí tuyển chọn, quy trình đào tạo hay giá trị cốt lõi mà cuộc thi đã xây dựng suốt nhiều năm. "Cuộc thi Nam vương Việt Nam vẫn kế thừa nền tảng, thế mạnh, thành tựu và dấu ấn của Mister Vietnam, nhưng sẽ được phát triển với những màu sắc, cá tính mới mẻ hơn", Danh Chiếu Linh cho biết.

Theo chuyên gia Phúc Nguyễn - người sáng lập Mister Vietnam, lẽ ra Danh Chiếu Linh đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban tổ chức từ mùa 2. Tuy nhiên, anh chủ động xin thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm.

Danh Chiếu Linh cho biết với sứ mệnh của Nam vương Toàn cầu, anh thấy mình có trách nhiệm góp phần phát triển sân chơi dành cho nam giới tại Việt Nam, tìm kiếm những đại diện đủ bản lĩnh chinh phục các đấu trường quốc tế. Mùa giải gần nhất vì thế được xem như giai đoạn “thực chiến” để chuẩn bị cho sự chuyển giao.