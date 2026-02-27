Đội UAV cảm tử đầu tiên của Lầu Năm Góc sẵn sàng cho cuộc tấn công vào Iran

(VTC News) -

Phi đội máy bay không người lái thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike được phát triển từ đơn vị máy bay không người lái thử nghiệm của quân đội Mỹ. Trong tuyên bố gửi qua email, phát ngôn viên của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), Đại tá Tim Hawkins cho biết phi đội này đã sẵn sàng hoạt động.

“Chúng tôi thành lập phi đội vào năm ngoái để trang bị cho các chiến binh khả năng sử dụng máy bay không người lái chiến đấu mới, vốn vẫn đang tiếp tục được cải tiến”, ông Tim Hawkins cho hay.

UAV Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái giá rẻ (LUCAS).

Hiện tại, phi đội UAV này là một phần của đợt tăng cường quân sự khu vực lớn nhất của Mỹ kể từ khi phát động cuộc tấn công vào Iraq hồi năm 2003, được ông Trump ra lệnh nhằm gây áp lực buộc Iran đàm phán về chương trình hạt nhân.

Giữa tháng 12/2025, Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike thực hiện cuộc phóng thử từ boong tàu USS Santa Barbara, một trong những tàu chiến ven biển đang hoạt động trong khu vực thuộc hạm đội Mỹ.

Việc triển khai đơn vị này đánh dấu “bước ngoặt trong việc giảm sự phụ thuộc của quân đội Mỹ vào nền tảng trị giá hàng triệu USD như MQ-9 Reaper, vốn ngày càng khó biện minh trong những cuộc xung đột có tổn thất lớn và dựa trên chiến thuật bầy đàn”, theo nhận định của nhà phân tích quốc phòng Anna Miskelley.

CENTCOM ước tính mỗi chiếc máy bay không người lái LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System) có giá khoảng 35.000 USD.

Những chiếc UAV LUCAS hạng nhẹ được sản xuất bởi SpektreWorks có trụ sở tại Arizona và có thể được sử dụng cho cuộc tấn công một chiều, nhiệm vụ trinh sát và tấn công trên biển cùng nhiều nhiệm vụ khác. Theo tuyên bố riêng của CENTCOM, những chiếc UAV này có “tầm hoạt động rộng và được thiết kế để hoạt động tự động”.

Cùng thời điểm, cuộc đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Iran tại Geneva chính thức khép lại với nhiều luồng thông tin khác nhau về kết quả. Các bên trung gian cho biết cuộc trao đổi lần này đạt được “tiến triển đáng kể” và Bộ trưởng Ngoại giao Oman Sayyid Badr Albusaidi, quốc gia giữ vai trò trung gian cũng thông cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran kết thúc với kết quả tích cực.

Trong khi đó, nguồn thạo tin cho biết cuộc đàm phán kết thúc mà không đạt được đột phá lớn, dù đã có tiến triển. Trong quãng nghỉ giữa các phiên họp, 2 bên thực hiện một số điều chỉnh nhỏ đối với lập trường ban đầu của mình.

Tương tự, tờ Wall Street Journal đưa tin Iran bác bỏ ý tưởng giao nộp kho dự trữ uranium cho quốc gia nước ngoài cũng như phản đối đề xuất ngừng làm giàu uranium, phá hủy cơ sở hạt nhân và áp đặt hạn chế vô thời hạn đối với sự phát triển chương trình hạt nhân của nước này.