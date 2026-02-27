Trai gái làng gốm ở Hà Nội ngụp lặn săn ‘lộc vịt’ đầu xuân

Những ngày đầu năm mới, không khí tại làng gốm truyền thống Kim Lan (xã Kim Đức, Hà Nội) trở nên sôi động khi người dân địa phương tổ chức lễ hội xuân thường niên. Bên cạnh các nghi thức tế lễ trang nghiêm tưởng nhớ Thành hoàng làng và các bậc tiền nhân khai sáng nghề gốm, phần hội với những trò chơi dân gian dưới nước thu hút đông đảo thanh niên và người dân tham gia, cổ vũ.
Lễ hội mở đầu bằng phần lễ được tổ chức tại đình làng. Người dân tập trung đông đủ, thành kính cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi trong làm ăn, sản xuất.
Sau phần lễ, khu vực bến nước trước đình làng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.
Một chiếc thuyền trang trí giấy đỏ được neo giữa dòng làm nơi điều hành trò chơi. Từ bờ, một cây cầu khỉ bằng tre vươn ra mặt nước.
Trên thân tre được bôi trơn, phía cuối treo các phong bao tượng trưng cho “lộc xuân”.
Do thân tre trơn, nhiều người chơi chỉ đi được vài bước đã mất thăng bằng, rơi xuống nước trong sự cổ vũ của đám đông.
Khi trò chơi trên cầu khỉ khép lại, không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với màn bắt vịt dưới nước. Hàng chục con vịt khỏe mạnh được thả xuống khu vực gần bờ kè.
Từ thuyền và bờ kè, các thanh niên, cả nam lẫn nữ, lần lượt lao xuống nước tham gia cuộc rượt đuổi.
Giữa dòng nước lạnh, nhiều người không ngần ngại ngụp lặn, bơi theo đàn vịt đang tìm cách thoát thân.
Bạn Nguyễn Thu Hằng (22 tuổi, xã Kim Đức) cho biết đây là lần đầu tiên bản thân trực tiếp tham gia bắt vịt. “Ban đầu em chỉ định đứng xem, nhưng thấy bạn bè xuống nước đông vui nên cũng tham gia. Nước lạnh nhưng không khí rất hào hứng. Ai cũng muốn thử vận may đầu năm”, Hằng nói và cho biết dù không bắt được vịt đeo ruy băng, bản thân vẫn thấy vui vì được góp phần vào không khí chung.
Ở khu vực giữa dòng, một nhóm bạn trẻ liên tục lặn xuống rồi nổi lên trong tiếng hò reo.
Sau nhiều phút rượt đuổi, nam thanh niên phối hợp ép được hai con vịt vào sát bờ. Trong khoảnh khắc quyết định, nam thanh niên này đã nhanh tay ôm gọn “chiến lợi phẩm” giữa làn nước bắn tung trắng xóa.
"Bắt vịt không chỉ cần sức bơi mà phải quan sát hướng chạy của đàn vịt. Nếu phối hợp tốt thì cơ hội sẽ cao hơn. Đầu năm ai cũng mong có chút lộc mang về lấy may”, Hữu Mạnh (18 tuổi, ở xã Kim Đức) chia sẻ.
Theo người dân địa phương, trò chơi bắt vịt đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa cầu may mà còn là dịp để thanh niên trong làng gắn kết, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức trẻ.