Năm 2026 những tuổi nào phạm Thái Tuế?

(VTC News) -

Năm 2026, theo lịch âm, được xác định là năm Bính Ngọ, tức năm con Ngựa. Thời gian của năm Bính Ngọ kéo dài từ 17/2/2026 đến 5/2/2027 Dương lịch. Về ngũ hành, năm 2026 thuộc mệnh Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy, hình tượng “nước trên trời”.

Đây là cách phân loại quen thuộc trong hệ thống lịch can chi của phương Đông, thường được sử dụng như một công cụ tham chiếu văn hóa, thay vì yếu tố quyết định tuyệt đối vận mệnh.

Khi năm Bính Ngọ đang đến gần, câu hỏi “Năm 2026 tuổi nào phạm Thái Tuế?” nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người, đặc biệt khi bước vào giai đoạn lập kế hoạch cho công việc, tài chính và đời sống cá nhân.

Thái Tuế là gì và vì sao nhiều người quan tâm?

Theo quan niệm tử vi, phong thủy phương Đông, Thái Tuế vừa được xem là một ngôi sao mang tính chất hung (thường gắn với sao Mộc), vừa được nhân cách hóa thành vị thần cai quản cát hung, họa phúc của 12 con giáp trong từng năm âm lịch. Mỗi năm, Thái Tuế “đổi vị trí” theo chu kỳ, từ đó tạo ra những mối quan hệ xung, hợp, hình, hại, phá khác nhau với từng con giáp.

Phạm Thái Tuế được hiểu là khi tuổi cầm tinh của một người trùng hoặc xung khắc với con giáp đại diện cho năm đó. Trong dân gian, đây thường được xem là dấu hiệu của một năm có nhiều biến động, đòi hỏi cá nhân phải thận trọng hơn trong hành động và quyết định. Tuy nhiên, dưới góc nhìn hiện đại, các dự đoán này nên được tiếp cận như một lời nhắc nhở để quản trị rủi ro, cân bằng cảm xúc và chuẩn bị tâm thế thích ứng với thay đổi, thay vì tin vào yếu tố mê tín.

Dựa trên mối quan hệ địa chi, phạm Thái Tuế thường được chia thành 5 nhóm chính:

- Trực Thái Tuế: Xảy ra khi tuổi trùng với con giáp của năm. Đây được coi là mức độ ảnh hưởng mạnh nhất, dễ kéo theo biến động lớn về công việc, tài chính, sức khỏe và tâm lý.

- Xung Thái Tuế: Khi tuổi thuộc nhóm Tứ Hành Xung trực tiếp với con giáp của năm, dễ phát sinh xung đột, thay đổi bất ngờ.

- Hình Thái Tuế: Liên quan đến Lục Hình, gồm các cặp hình khắc như Tý – Mão, Sửu – Tuất, Dần – Tỵ, Mão – Ngọ, Thìn – Mùi, Dậu – Dậu.

- Hại Thái Tuế: Thuộc nhóm Lục Hại, biểu hiện bằng những ảnh hưởng âm thầm, dễ gây tổn thất từ bên trong các mối quan hệ.

- Phá Thái Tuế: Dựa trên Lục Phá, thường liên quan đến đổ vỡ, hao tổn hoặc gián đoạn kế hoạch.

Trong năm Bính Ngọ 2026, theo cách phân loại này, có 5 con giáp được cho là phạm Thái Tuế với các mức độ khác nhau.

Năm 2026 những tuổi nào phạm Thái Tuế? (Ảnh: Nhật Thùy)

Năm 2026 tuổi nào phạm Thái Tuế?

Dưới đây là 5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026, kèm theo những dự báo ảnh hưởng cụ thể để mọi người tham khảo và chủ động điều chỉnh kế hoạch cá nhân.

Tuổi Ngọ – Trực Thái Tuế (năm tuổi)

Tuổi Ngọ gồm các năm sinh: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002…

Là con giáp đại diện cho năm 2026, người tuổi Ngọ rơi vào trạng thái Trực Thái Tuế, thường được xem là chịu tác động mạnh nhất. Năm này được dự đoán mang đến nhiều thách thức liên quan đến sự nghiệp, sức khỏe và đời sống tình cảm.

Trong công việc, áp lực cạnh tranh gia tăng, môi trường làm việc dễ phát sinh mâu thuẫn, tiểu nhân quấy rối hoặc những tình huống “ngoài dự tính”. Tâm lý bất ổn, khó tập trung có thể khiến người tuổi Ngọ mắc sai sót, bị khiển trách hoặc gặp thất bại trong kinh doanh, đầu tư do chủ quan.

Về tình cảm, nguy cơ hiểu lầm, lừa dối hoặc phản bội có thể khiến người tuổi Ngọ tổn thương sâu sắc, mất niềm tin vào những mối quan hệ từng rất gắn bó. Sức khỏe cũng là điểm cần lưu ý, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tim mạch, huyết áp, mất ngủ, căng thẳng kéo dài.

Trong năm Bính Ngọ, người tuổi Ngọ được khuyên nên hạn chế các quyết định lớn như mua nhà, khởi nghiệp, đầu tư quy mô lớn hoặc kết hôn, bởi khả năng phát sinh biến cố khiến kế hoạch bị gián đoạn hoặc gây tổn thất tài chính.

Tuổi Ngọ là một trong năm con giáp phạm Thái Tuế năm 2026.

Tuổi Tý – Xung Thái Tuế

Tuổi Tý gồm các năm sinh: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008…

Với mối quan hệ xung khắc trực tiếp với Ngọ, người tuổi Tý được dự đoán trải qua một năm nhiều biến động và bất ổn. Công việc có thể xuất hiện thay đổi lớn như chuyển vị trí, đổi việc, điều chỉnh định hướng sự nghiệp hoặc áp lực thăng tiến đi kèm trách nhiệm nặng nề.

Song song đó là nguy cơ căng thẳng tài chính, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên, thậm chí vướng vào những tranh chấp không mong muốn tại nơi làm việc. Một số người tuổi Tý còn có thể phải đối mặt với việc thay đổi nơi ở hoặc môi trường sống.

Trong đời sống tình cảm, các mối quan hệ dễ rơi vào trạng thái xa cách, hiểu lầm kéo dài, dẫn đến chia tay hoặc rạn nứt với người thân, bạn đời.

Người tuổi Tý phạm Xung Thái Tuế trong năm Bính Ngọ.

Tuổi Sửu – Hại Thái Tuế

Tuổi Sửu gồm các năm sinh: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009…

Người tuổi Sửu trong năm 2026 được dự báo dễ vướng thị phi, tranh chấp và rắc rối pháp lý. Công việc gặp trở ngại, khó thăng tiến, thường xuyên bị tiểu nhân cản trở hoặc nói xấu sau lưng.

Đây cũng là năm người tuổi Sửu cần đặc biệt thận trọng trong các mối quan hệ tài chính. Việc quá tin người có thể khiến bạn bị lợi dụng, mất tiền hoặc dính vào những tranh chấp không đáng có. Kiềm chế cảm xúc, tránh nóng nảy và hạn chế va chạm là cách để giảm thiểu rủi ro.

Năm 2026 người tuổi Sửu cần đặc biệt thận trọng.

Tuổi Dậu – Phá Thái Tuế

Tuổi Dậu gồm các năm sinh: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005…

Ảnh hưởng lớn nhất với người tuổi Dậu trong năm Bính Ngọ nằm ở tài chính. Thu nhập có dấu hiệu giảm sút, các khoản đầu tư kém hiệu quả hoặc thua lỗ, trong khi cơ hội làm giàu không rõ ràng.

Sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè cũng khá hạn chế, buộc tuổi Dậu phải tự xoay xở nhiều hơn. Vì vậy, việc quản lý chi tiêu chặt chẽ, ưu tiên tiết kiệm và hạn chế đầu tư mạo hiểm được xem là lựa chọn an toàn trong năm 2026.

Tuổi Ngọ là một trong năm con giáp phạm Thái Tuế năm Bính Ngọ.

Tuổi Mão – Hình Thái Tuế

Tuổi Mão gồm các năm sinh: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011…

Người tuổi Mão được dự báo gặp nhiều xáo trộn trong đời sống cá nhân và tình cảm. Những hiểu lầm nhỏ có thể bị đẩy lên thành mâu thuẫn lớn trong gia đình, hôn nhân, tình yêu hoặc quan hệ hợp tác làm ăn.

Tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt khiến các mối quan hệ càng trở nên căng thẳng. Nếu không sớm điều chỉnh, người tuổi Mão có thể đối mặt với rạn nứt tình cảm, đổ vỡ hợp tác và tổn thất tài chính do sai lầm đầu tư hoặc mất mát tài sản.

Người tuổi Mão được dự báo gặp nhiều thay đổi trong năm 2026.

Những thông tin xoay quanh câu hỏi “Năm 2026 tuổi nào phạm Thái Tuế?” nên được nhìn nhận như lời nhắc nhở về sự thận trọng, thay vì yếu tố quyết định vận mệnh. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, việc chủ động quản lý tài chính, giữ gìn sức khỏe, kiểm soát cảm xúc và linh hoạt trước thay đổi vẫn là “chìa khóa” quan trọng nhất để vượt qua một năm nhiều biến động như 2026.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.